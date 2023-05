Um pedido aos jornalistas

Todos os dias e a todas as horas só lemos ou ouvimos falar de Marcelo Rebelo de Sousa, de António Costa e do que pode acontecer ao Governo agora, daqui a meses ou anos. Já chega, desculpem, mas já chega! E tudo o resto? O combate à seca, as necessidades de projectar o futuro do país, o continuado abandono do interior e tantas outras causas existentes são, ou deveriam ser, muito mais importantes do que o facto de o Presidente e o primeiro-ministro se olharem de frente ou de lado ou de sorrirem ou não. Desculpem, mas já não tenho paciência, pois andamos nisto desde Setembro de 2022. Erro meu? Provavelmente.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Entre Belém e São Bento

Todo o mundo nacional da coscuvilhice política espia sem cessar os dois habitantes palacianos, mormente depois do afrontamento "galambiano" havido entre eles. Dizem tais entendidos da cusquice que os dois visados passaram a manter uma certa distância e até alguma frieza, de modo a não entrarem em "confronto". Já há quem considere colocar-lhes pulseira electrónica ou até dotá-los com botão de pânico, vá lá o diabo tecê-las. E mais ainda: não é que os treinadores de bancada querem marcações no chão, como fazem os árbitros de futebol...

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Água potável ou um novo aeroporto?

De súbito, um novo aeroporto poderá ser apelativo a nível nacional, tendo em conta que somos um país europeu muito turístico e cujo sector económico, inegavelmente, auxilia no desenvolvimento da nossa economia. Todavia, não deixa de ser uma acto administrativo questionável, já que estamos a investir milhões de euros do dinheiro público num quinto aeroporto, quando enfrentamos uma crise hídrica que tenderá a agravar-se com a progressão das alterações climáticas.

Posto isto, será mais importante investir num interesse supérfluo ou antes num “puro” e necessário interesse nacional, como a construção de uma estação de dessalinização, que converte a água do mar em água potável – o ouro do futuro? Queremos água potável ou ser um país turístico e inóspito à sua população? Em suma, vislumbra-se, mais uma vez, o desmérito pelo nosso triunfo nacional – o mar –, bem como a ingerência dos dinheiros públicos e a graduação dos interesses públicos.

Daniela Araújo, Braga

Somos os "menos Europa"

Na semana em que se comemora o Dia da Europa, os portugueses são os “menos Europa”. Somos aqueles que têm dos salários mais baixos, nomeadamente no ordenado mínimo; somos dos que têm mais dificuldade em arranjar casa, quer por falta de capacidade de obter crédito quer por não aguentar com valores elevadíssimos de arrendamento, onde o maior número de alunos abandonam o ensino superior porque as famílias não aguentam com as despesas. Em Portugal, o apoio à maternidade é dos mais baixos da Europa, tendo o país, como consequência, das mais baixas taxas de natalidade do mundo, até devido à precariedade de emprego. Pelo contrário, pagamos das maiores taxas à banca e recebemos menos pelos depósitos. Somos dos maiores pagadores de impostos face aos rendimentos e somos dos maiores exportadores de mão-de-obra altamente qualificada. Sem dúvida somos o país menos europeu da Europa.

António Barbosa, Porto

Jardim da Parada

O conhecido, bonito e apreciado jardim de Campo de Ourique, denominado popularmente da Parada ou Maria da Fonte, cujo verdadeiro nome é Teófilo Braga, é um aprazível local, com um parque infantil vedado, mas de entrada livre, onde se juntam crianças para dar largas às suas brincadeiras. Adultos de ambos os sexos descansando, conversando, lendo o jornal, meditando ou jogando às cartas. Um pequeno lago com patos e um coreto que em tempos teve grande actividade. Lindíssimas árvores, algumas centenárias. Um bom mercado municipal, onde se encontram os mais variados produtos. Uma linda igreja, num vasto espaço. Um comércio com tudo o necessário. Desafortunadamente está prevista uma estação de metro para Campo de Ourique com uma estação situada no parque infantil. Apesar dos motivos de apreço sobre o bairro, a Câmara de Lisboa ainda não se debruçou, apesar de já ter sido alertada, para as estranhas decorações de fios pretos, alguns em rolos, que a maioria dos prédios ostenta. “Arte” que deve ser muito apreciada por nacionais e estrangeiros.

Carlos Leal, Lisboa