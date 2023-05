Luzes, câmara, acção: neste festival de cinema os alunos são os protagonistas

No Encontros de Cinema, em Viana do Castelo, há competição, debates e conferências. Mas é a produção com as escolas que domina e desafia um lugar onde poucos ficam para fazer cultura.

“Algum de vocês já experimentou a representação?” À questão de Pedro Sena Nunes, realizador aqui submetido à pele de formador, dois dos quinze jovens presentes numa das salas do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) de Viana do Castelo, em pleno centro da cidade, levantam o braço, mas só um responde, timidamente: “Eu já fiz teatro.” Nada sucede à resposta, e Pedro volta a indagar: “Estão felizes de estar aqui? Querem fazer este filme?” As palavras voltam a escassear, mas as cabeças acenam.