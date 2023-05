Faro faz-se à água e celebra a sua primeira Semana Náutica

Pela primeira vez, a autarquia de Faro promove uma Semana Náutica: apesar da denominação temporal, na verdade é uma semana com três dias de eventos especiais, que o resto do tempo pode ser passado ou na praia ou a conhecer toda a restante oferta náutica local.

Particularmente de 12 a 14 de Maio, o objectivo é "divulgar e promover as várias actividades disponibilizadas pelos parceiros da Estação Náutica de Faro", gerida pela autarquia.

"Os munícipes e visitantes nacionais e estrangeiros terão a oportunidade de ficar a conhecer a oferta existente, através da realização de várias experiências a preços reduzidos, ou mesmo gratuitas", anuncia-se.

No programa podem encontrar-se passeios de barco, aulas de canoagem, surf ou stand up paddle, baptismos de kitesurf, passeios de tuk-tuk, experiências gastronómicas e passeios de speed boat.

As estações náuticas, uma das apostas nacionais de turismo e lazer em voga, são plataformas que congregam entidades públicas e privadas com actividades alicerçadas nas águas.

A Estação Náutica de Faro inclui "mais de 50 parceiros" numa "rede de oferta turística náutica de qualidade", resume a autarquia em comunicado. Por esta oferta sob o mote náutico encontram-se alojamento, restauração, actividades, formação e muito mais.

Pelo programa, descobrem-se passeios pela Vila Adentro, minitours em tuk tuk, experiências de pôr do Sol na Ria Formosa, viagens ao Faro Story, de ferry até à Ilha Deserta (este muito desejado: já aparecia com viagens esgotadas), iniciação à canoagem e outras modalidades, aulas de cataplanas de peixe e marisco... Os descontos vão até aos 50% e alguns dos momentos são gratuitos, mas sempre de inscrição obrigatória.

Todas as actividades especiais da Semana Náutica de Faro podem ser consultadas no site da Estação Náutica do concelho, incluindo-se as informações básicas e contactos de reservas.