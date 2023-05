Sexta na TV: A Cratera, filmes de Eastwood e Rali de Portugal na estrada

A Islândia retratada em Echo - Mosaico de Natal, a estreia de City on Fire, um olhar sobre Um Mundo sem os Grandes Símios e outro sobre Futura, ou o Que Está por Vir completam as sugestões do dia.

CINEMA

A Troca

Nos Studios, 21h15

Los Angeles, 1928. Christine despede-se do filho, Walter, antes de ir trabalhar. Quando regressa, ele desapareceu. Desencadeia-se uma busca incessante. Quando a esperança parece perdida, aparece um rapaz que diz chamar-se Walter. Christine leva-o para casa, após o mediatismo do encontro, mas começa a duvidar de que aquele seja o seu filho. Com a dúvida instalada, ela não esmorece e continua à procura de respostas, num sistema que tenta a todo o custo calá-la. Angelina Jolie protagoniza este drama dirigido por Clint Eastwood.

Cry Macho - A Redenção

TVCine Top, 21h30

Em 1979, o criador de cavalos Mike Milo, que em tempos foi uma estrela dos rodeos mas hoje está acabado, é contratado pelo ex-patrão para viajar pelo México e resgatar o seu filho. Eis a premissa desta adaptação do romance de N. Richard Nash, editado em 1975.

Estreado em 2021, o filme é protagonizado e realizado por Clint Eastwood, que se junta ao estreante Eduardo Minett e ao actor e cantautor country Dwight Yoakam. O guião foi escrito por Nash antes de morrer, no ano 2000, e trabalhado por Nick Schenk, que já tinha assinado Gran Torino e Correio de Droga para Eastwood.

Echo - Mosaico de Natal

RTP2, 23h08

Seleccionado para competição no Festival de Cinema de Locarno (Suíça), um filme-mosaico em que o realizador e argumentista islandês Rúnar Rúnarsson (Volcano, Pardais) retrata várias particularidades da vida na Islândia. Ao longo da semana entre as festividades natalícias e a chegada do novo ano, segue o dia-a-dia de pessoas comuns, numa análise sobre o ser humano na sua busca pela felicidade.

A Cratera

Disney+, streaming

A plataforma estreia uma produção original anunciada como uma espécie de Stranger Things espacial (partilham, aliás, parte da equipa de produção executiva), mas na forma de filme. O ano é 2257. Caleb (Isaiah Russell-Bailey) é um miúdo que vive numa colónia lunar. Depois de perder o pai e antes de ser enviado para outro lugar, decide explorar com os amigos uma cratera misteriosa. A realização é de Kyle Patrick Alvarez; o argumento, de John Griffin.

SÉRIE

City on Fire

Apple TV+, streaming

Estreia. City on Fire verte para a televisão o romance homónimo de Garth Risk Hallberg, pela mão de Josh Schwartz e Stephanie Savage, ligados a The O.C. e Gossip Girl. A acção é transposta da Nova Iorque dos anos 1970 para 2003, onde o assassinato de uma estudante universitária no Central Park dá início a uma investigação que vai levar a conexões inesperadas.

DOCUMENTÁRIOS

Um Mundo sem os Grandes Símios

RTP2, 16h

Em nome de feiras, circos e zoos, da vontade de ter um animal de estimação exótico ou da mera pose para uma selfie, muitos são os primatas arrancados aos seus habitats e famílias. Mais ainda são as atrocidades cometidas por traficantes e caçadores furtivos – por vezes, com a conivência das autoridades oficiais.

Este documentário vai da floresta tropical às redes sociais, pelos olhos do repórter Michel Abdollahi, para mostrar e denunciar os meandros deste negócio ilegal. A jornada, pontuada por momentos chocantes e perigos para a própria equipa, começa na bacia do Congo e conta com comentários de Jane Goodall e outros especialistas.

Futura, ou o Que Está por Vir

TVCine Edition, 22h

Com realização conjunta dos italianos Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, apresenta uma visão de Itália através dos olhos de rapazes e raparigas com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos. As entrevistas dão a conhecer jovens oriundos de todo o país que falam sobre as suas aspirações, mas também sobre os medos e inquietações do futuro.

DESPORTO

Automobilismo: Vodafone Rali de Portugal 2023

RTP2, 19h

Ligação directa à Figueira da Foz para acompanhar o regresso do Rali de Portugal à cidade que faz parte da sua história. Ali decorre a superespecial que encerra a primeira etapa da 56.ª edição, também marcada por uma nova classificativa em Paredes. A competição fica em marcha até domingo, num total de 1.636,25 quilómetros, com cobertura da RTP.