Quinta na TV: Frente a Frente com romeiros e red devils

Vida Inteligente, O Gladiador, a estreia de Will Trent e a lembrança de (mulheres) Agentes de Guerra são outras escolhas do dia.

CINEMA

Vida Inteligente

SyFy, 19h09

Thriller de ficção científica dirigido por Daniel Espinosa, com actuações de Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds.

A tripulação da Estação Espacial Internacional recolhe uma sonda vinda de Marte com uma amostra que prova a existência de vida extraterrestre. A criatura tem inteligência e consciência – e também intenções pouco amigáveis. Presos na nave que se dirige para a Terra, os astronautas têm de conseguir destruí-la antes que ela entre em contacto com a atmosfera terrestre e aniquile todas as formas de vida do planeta.

O Gladiador

AXN Movies, 21h10

Cinco Óscares premiaram este épico histórico de Ridley Scott, passado na Roma Antiga. Russell Crowe dá vida a Narcissus Maximus, filho de Marco Aurélio e legítimo herdeiro do poder, que é alvo de uma conspiração engendrada por Commodus (Joaquin Phoenix) para impedir que seja designado sucessor do imperador. Maximus sobrevive, mas acaba nas mãos de um negociador de escravos e é obrigado a provar o seu valor nas arenas, enquanto gladiador.

SÉRIES

Frente a Frente

AXN White, 21h25

Estreia-se uma série policial francesa protagonizada por duas mulheres com visões muito diferentes da justiça, que percebem estar unidas por laços de família e que estão condenadas a trabalhar juntas. A trama gravita em torno da relação difícil entre a juíza Justine Rameau (Claire Borotra) e a agente policial Vanessa Tancelin (Constance Gay), que se complica ainda mais quando descobrem que são meias-irmãs e que há uma herança a separá-las. Frente a Frente fica no ar às quintas à noite.

Will Trent

Fox Life, 22h20

Baseada nos best-sellers criminais de Karin Slaughter, Will Trent conta com Ramón Rodríguez no papel titular, o de um homem que cresceu em casas de acolhimento e ascendeu ao lugar de agente especial do Georgia Bureau of Investigation, onde enfrenta a animosidade da polícia de Atlanta desde que desmontou um caso de corrupção que levou à prisão de vários elementos. A série estreia-se esta noite, com episódio duplo, para ficar em exibição semanal.

DOCUMENTÁRIOS

The United Way

TVCine Edition, 22h

O especial de documentários sobre fenómenos da cultura pop termina com este filme de Matt Hodgson em que Eric Cantona apresenta a história e cultura do Manchester United, desde as origens modestas até ao estatuto de um dos maiores clubes do futebol inglês. Pelos red devils passaram estrelas como Bobby Charlton, George Best, Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo ou, claro, o próprio Cantona.

Agentes de Guerra

RTP2, 23h06

Realizada por Tim Dunn, é uma série documental que revela a história das incríveis, mas esquecidas, [mulheres] estrategas de guerra da Marinha Real Britânica”, determinantes para as movimentações das forças aliadas na Batalha do Atlântico, na II Guerra Mundial. Os seis episódios são debitados semanalmente, a partir desta noite.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

As Romarias Quaresmais de São Miguel têm 500 anos de história e só a pandemia ousou interromper-lhe os passos. O ritual, que terá nascido para pedir aos céus que a terra não tremesse, leva milhares de homens, organizados em ranchos, a calcorrearem a ilha, com paragem em toda e qualquer ermida e capela.

Esta reportagem da jornalista Sandra Vindeirinho, intitulada O caminho da ilha grande, acompanha os romeiros da Ribeira Quente, durante a semana que demora a peregrinação. Ao mesmo tempo que vai testemunhando a fé e determinação, vai enquadrando historicamente esta tradição única no mundo.

DESPORTO

Futebol: Roma x Leverkusen

SIC,19h55

Directo. Os italianos do Roma, comandados por José Mourinho, recebem no Estádio Olímpico o Bayer Leverkusen, clube alemão treinado por Xabi Alonso, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa (a segunda joga-se a 18 de Maio). O apito está nas mãos do inglês Michael Oliver.