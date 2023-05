Mais de 112 mil pessoas pediram baixa para apoio a filho nos primeiros três meses do ano

O número de beneficiários de subsídios para assistência a filho ultrapassou nos primeiros três meses deste ano o total dos 12 meses de anos anteriores. Entre Janeiro e Março contam-se mais de 112 mil pessoas com esta prestação, numa média de quase 40 mil por mês. A notícia é avançada esta quarta-feira pela Renascença. Esta subida pode justificar-se com o “aumento das doenças víricas infecciosas nas crianças”, como explica o vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), António Luz Pereira, ao PÚBLICO.

Os subsídios para assistência a filho atribuídos pela Segurança Social no primeiro trimestre deste ano ultrapassam, por exemplo, o total anual acumulado de licenças atribuídas entre 2010 e 2014, quando essa soma se situava em cerca de 100 mil prestações por ano. Em 2022 foram atribuídas mais de 276 mil licenças deste tipo, numa média de cerca de 23 mil subsídios por mês.

Para encontrar um mês com mais de 30 mil beneficiários do subsídio é preciso recuar a Novembro de 2022 ou a Fevereiro de 2020. Em 2020, quando a Organização Mundial da Saúde declarou o início da pandemia de covid-19, por exemplo, o número de licenças para acompanhar os filhos ascendeu a 161 mil prestações atribuídas, num total anual — uma redução face ao ano anterior, quando se registaram mais de 222 baixas de pais para assistência a filho.

“Sempre aconteceu que quando há uma criança doente na escola nos dias seguintes os coleguinhas também ficam. O que se passa este ano é que tem sido mais frequente, até porque nos dois anos anteriores [as crianças] estiveram num ambiente mais protegido pelo uso de máscara. Tudo isso acabou por alterar um pouco esse perfil de doença que este ano tem sido mais intenso”, explica António Luz Pereira.

De acordo com o médico de família, as doenças que têm justificado os pedidos para assistência a filho são “típicas desta faixa etária”, ou seja, as amigdalites, otites, varicela e as viroses, “que muitas vezes condicionam alguns dias de febre e obrigam à permanência das crianças em casa com o apoio dos pais”.

A par disso, adianta, o número de dias em que as crianças precisam de ficar em casa para recuperar também aumentou. “Estas infecções são um bocadinho mais prolongadas. Enquanto nos anos anteriores à pandemia dizíamos aos pais que ao terceiro dia as coisas já começavam a melhorar, o que acontece nesta época é que, às vezes, os picos de febre ou de doença acabam por demorar mais que os três dias e chegam até aos cinco ou sete dias. Isso também tem um reflexo no aumento do número de dias de baixa dos pais”, refere ainda o médico.

Uma vez que se tratam de “doenças sazonais”, no período de Outono/Inverno o mais comum são as infecções respiratórias e “agora a partir do Verão são mais as doenças gastrointestinais que prevalecem”, refere ainda.

De acordo com os dados publicados no portal da Segurança Social, é no período de inverno, especialmente em Fevereiro, que, todos os anos, mais pais põem baixa para apoiar os filhos.