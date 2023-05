PAN quer criar pensão para crianças e jovens órfãos por violência doméstica

O PAN quer que seja criada uma pensão para crianças e jovens que fiquem órfãos em consequência de homicídio num contexto de violência doméstica. O projecto de lei, que deu entrada na Assembleia da República esta quarta-feira, sugere a criação de uma pensão mensal de 480,43 euros (o equivalente ao Indexante de Apoios Sociais – IAS), que "assumirá a forma de pensão de sobrevivência ou pensão de orfandade".

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) defende que, actualmente, as crianças órfãs em contexto de violência doméstica estão desprotegidas e que o quadro legal de apoios atribuídos "é manifestamente insuficiente", lê-se na proposta do partido. De acordo com o PAN, a actual legislação reconhece a estas crianças e jovens apenas "o direito de adiantamento, pelo Estado, da indemnização emergente do crime violência doméstica, que tem duração de seis meses (prorrogável por iguais períodos)".

Além disso, caso morram ambos os progenitores, reconhece-se "o direito a uma pensão de sobrevivência ou a uma pensão de orfandade", propõe o partido, acrescentando que "no caso da pensão de orfandade o valor mensal atribuído nunca será superior a 179,40 euros" e, no caso da pensão de sobrevivência, será um valor "muito variável". Porém, isto não inclui a morte na sequência de um crime por violência doméstica.

Assim, o partido liderado por Inês Sousa Real "pretende conceder aos filhos de vítimas de homicídio de violência doméstica o direito a uma pensão mensal de valor equivalente ao Indexante dos Apoios Sociais (480,43€) – que assumirá a forma de pensão de sobrevivência ou pensão de orfandade, conforme a vítima seja ou não enquadrada pelos regimes de protecção social", refere o projecto de lei.

O acesso à pensão será reconhecido sempre que a criança ou jovem não tenha acesso a pensão de sobrevivência e só será reduzida "no caso de a morte da mãe não ter sido causada pelo seu pai ou de ter havido adopção plena da criança ou jovem após a morte da mãe" (e no caso de o agregado familiar ter rendimentos, por elemento, iguais ou superiores a 40% à retribuição mínima mensal garantida).

O PAN propõe ainda que as "condições de acesso das crianças e jovens à pensão de orfandade sejam as mesmas que são previstas no tocante à pensão de sobrevivência". "Fazemo-lo porque, apesar de estarmos a falar de situações similares, o actual quadro legal em vigor prevê um prazo de garantia de acesso às pensões de sobrevivência (que só termina aquando da conclusão dos estudos) muito superior ao das pensões de orfandade (que terminam aos 18 anos), o que se traduz numa injustiça", escreve o partido.

Além da dor e trauma com que as crianças se deparam devido à morte dos pais e às dificuldades que advêm da mudança daquela que era a sua realidade social e familiar, estas vêem-se ainda, muitas vezes, envolvidas em "disputas de guarda entre parentes", em "visitas à prisão" e ainda "tentativas de contacto da parte do agressor", completa o PAN. A estas dificuldades junta-se ainda "um custo económico difícil de suportar para os órfãos de violência doméstica e para as famílias que os acompanham após o crime".

No projecto elaborado pelo partido de Inês Sousa Real, lê-se que, "de acordo com o levantamento realizado pela Associação de Familiares e Amigos de Vítimas de Femicídio e pelo psicólogo António Castanho, entre 2004 e 2018, cerca de 1000 crianças terão ficado órfãs por causa da violência doméstica, uma média de 71 órfãos por ano". Além disso, entre 1 de Janeiro e 15 de Novembro de 2022, registaram-se pelo menos 46 órfãos na sequência da morte de mulheres em contexto de violência doméstica (dos quais 21 eram menores), segundo dados do Observatório de Mulheres Assassinadas.

O PAN acrescenta ainda que esta iniciativa segue o modelo já existente noutros países, como é o caso do Uruguai, Argentina, Peru, Itália e Espanha.