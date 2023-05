Marcelo será como Soares, sem ofuscar Montenegro como líder da oposição

Menos de uma semana depois de ter prometido atenção e exigência redobradas ao Governo na refrega da crise política entre Belém e São Bento, o Presidente da República já deu o primeiro sinal de que estará "mais atento e mais interveniente no dia-a-dia" para garantir que não há “maior deterioração das instituições”, ao promulgar o decreto-lei com o novo regime de vinculação dos professores. Com esta nova atitude, Marcelo Rebelo de Sousa vai tornar-se o líder da oposição? Antecipando que a relação Marcelo-Costa se aproxime do que aconteceu no segundo mandato presidencial de Mário Soares com Cavaco Silva como primeiro-ministro, os politólogos dividem-se sobre se tal actuação corresponde a liderar a oposição, mas convergem na ideia de que esse é um papel indissociável de Luís Montenegro.

