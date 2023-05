Abuso de poder de Marcelo

Manuel Carvalho no editorial de terça-feira a propósito da nota da Presidência sobre a promulgação do novo regime de professores diz que se trata de uma “promulgação dos estados de alma do Presidente à procura do seu novo lugar na política portuguesa”. Pouco preocupado com “os estados de alma do Presidente Marcelo”, a verdade é que esta promulgação, nos termos em que foi feita, configura um manifesto abuso de poder. O constitucionalista Marcelo sabe melhor do que ninguém que constitucionalmente o Presidente não partilha o poder legislativo com o Governo ou com a AR. Tem apenas o poder de “veto” sobre os diplomas legais, que tem de ser justificado diversamente da “promulgação”, que não tem de ter nenhuma concordância política presidencial.

A “promulgação com reservas” é uma invenção de Marcelo que não tem respaldo no texto da Constituição, como reputados constitucionalistas têm assinalado. Pobre país este que tem um Presidente que, agastado pelo facto do primeiro-ministro – a quem compete manter ou não a confiança nos seus ministros e não ao Presidente – não ter demitido, como pretendia, João Galamba, resolve abrir, num acto de pura vingança, com a promulgação do novo regime de professores, um conflito institucional contra o Governo de António Costa.

Carlos Antunes, Parede

Os estados de alma dos jornalistas

A disparatada decisão de António Costa em manter um zombie no Governo, e o consequente fecho do guarda-chuva presidencial, gerou na classe jornalística nacional um terramoto de estados de alma. De repente temos um primeiro-ministro que, além de ser o mestre da habilidade política, também é de uma coragem fora de série (não sou eu que o digo, são eles).

O Presidente, que durante sete anos andou com o Governo ao colo e sempre elogiado (não sou eu que o digo, são eles) pela cooperação e estabilidade, passou a ser um homem vingativo, um ser que vai usar o seu poder para tramar o Governo. É evidente que nada disto é verdade, mas que há jornalistas que acham que sim, há. Basta ler o editorial de hoje de Manuel Carvalho.

Meus senhores, a maioria do povo português que vive fora do eixo Terreiro do Paço a Belém e São Bento não sabe, nem quer saber destas infantilidades. Continua a trabalhar e a sobreviver às asneiras dos senhores importantes lá de Lisboa.

António Lamas, Montijo

Vamos ter de aturar as birras do Presidente Rei-Sol?

Promulga um decreto para evitar males maiores, quando tinha sugerido soluções muito melhores que, do alto da sua cátedra, tinha descoberto? E faz saber isso na sua fundamentação? Vamos então de ter de aturar as birrinhas quiçá diárias do senhor Presidente? Porque não demitir o Governo e governar por decreto? Já não suporto o senhor Presidente. Aliás, de casos vergonhosos, de políticos menores, alapados em todo o lado, estou mais que farto. Bendito comando da tv sempre à mão para os apagar. Farto desta gente, farto de faltas de educação ordinária, farto de desculpas idiotas, farto de gente menor em cargos maiores, farto de cambalhotas semânticas, farto de críticos que tudo criticam e maldizem sem apresentar pingo de sugestão, fundamentada, estudada, para melhorar a situação deste país sem futuro.

Fernando Cardoso, Algés

O nosso maior tesouro

A propósito do dia internacional da língua portuguesa, nunca é demais realçar que, a língua é um dos instrumentos fundamentais da identidade de um povo. Cada vez mais os jovens comunicam através de interjeições, estrangeirismos vários ou distorções gramaticais. O próprio acordo ortográfico em vigor tem revelado várias incongruências e insuficiências. Para além de ser tecnicamente insustentável e juridicamente inválido, é politicamente inepto e materialmente impraticável. Para além de não ter cumprido os objectivos primordiais de unificar e simplificar a língua portuguesa entre os Estados onde é língua oficial, bem como as disfunções linguísticas e jurídicas e até inconstitucionalidades que enferma.

A valorização e enriquecimento da língua é vital para o desenvolvimento e memória de um povo. Importa envolver as comunidades académica, literária e científica, todos os que trabalham com a língua portuguesa, com vista à definição de princípios e objectivos gerais que conduzam à negociação de novas bases e termos de um eventual novo acordo; dignificando, valorizando e enobrecendo a língua portuguesa. O acordo deverá ser sempre um instrumento da língua e não o seu contrário.

Alfredo Fernandes, Rio Tinto