Ataque em sinagoga na Tunísia terá sido um acto isolado

O autocarro pára e os peregrinos saem, engrossando a fila à porta da sinagoga mais antiga de África. Eles com as quipás na cabeça, elas com um lenço ou um chapéu. Tal como nos aeroportos, há seguranças e detectores de metais. Antes de entrarmos, uma placa lembra o atentado em Abril de 2002 e as vítimas do mesmo. Na terça-feira, um ataque perpetrado por um agente da Polícia tunisina fez cinco mortos e oito feridos.

Se em 2002, o atentado foi reclamado pela Al-Qaeda, desta vez tratou-se de um acto isolado, informou o Ministério do Interior tunisino.

Antes de chegar ao local, um agente da autoridade matou um colega para ficar com as suas munições e dirigiu-se a El Ghriba, a sinagoga onde no início da semana se deu a peregrinação anual. Trata-se de um evento onde a comunidade judaica na diáspora se reúne para orar e cumprir as suas tradições.

O Grande Rabino da Tunísia, Haim Bittan, sedeado em Djerba, avança aos jornalistas que estão no local mais de 2000 pessoas. Bittan sabe porque é o responsável pelos alojamentos de quem chega. Há seis hotéis que recebem os peregrinos, diz.

Antes do atentado de há 21 anos chegavam a Djerba dezenas de milhares de peregrinos, assegura. Chegam de toda a Europa, EUA e Israel, a sua maioria tem raízes naquela ilha, continua o responsável religioso enquanto acompanha uma visita dos jornalistas à escola talmúdica, onde cerca de 60 rapazes estudam.

Foto No interior da sinagoga são as mulheres que cumprem as promessas DR

Enquanto fala com a comunicação social sobre as origens da comunidade judaica e a sua relação pacífica com a maioria muçulmana, no pátio da escola, Bittam é interrompido pelo corpo de segurança do embaixador dos EUA. Os mesmos homens que, horas depois, o PÚBLICO viu passar no interior do complexo da sinagoga, protegendo alguns convidados.

Segunda-feira foi o dia de maior afluência, com cerimónias, festejos e uma procissão. A sinagoga enche-se de gente. São as mulheres que se descalçam para entrar numa sala lateral onde, tal como nas igrejas católicas há ex-votos, que confirmam promessas cumpridas. São elas que, em fila, depositam ovos imaculados com pedidos escritos na casca, num local especial, longe dos olhos dos mais curiosos. São também elas que acendem velas de agradecimento ou pedidos. Há uma mulher que acidentalmente queima o lenço que traz na cabeça levando a que, em segundos, se gere o pânico e centenas de pessoas se precipitem para as duas estreitas portas da sinagoga.

No edifício ao lado, onde no pátio há música, leilões e comes e bebes, ninguém se apercebe do incidente.

Nesta terça-feira, ao final da tarde, quando o movimento era mais reduzido que no dia anterior, foi diferente. O ataque aconteceu no exterior do complexo, que está fortemente protegido, com carros e militares armados.

No interior da sinagoga ouviram-se os tiros que foram trocados no parque de estacionamento, conta um jornalista francês, que se encontrava dentro do complexo, ao PÚBLICO. Imediatamente as portas foram fechadas e os peregrinos permaneceram no local até a sua saída em segurança estar assegurada, horas depois.

Também em frente aos principais hotéis, que por norma têm seguranças e os seus portões estão fechados, foram colocados carros militares no exterior. Assim como, durante estes dias, nas principais estradas houve checkpoints da Polícia, cujos agentes paravam alguns carros ou mesmo autocarros de turismo, questionando sobre o destino para onde seguiam ou fazendo revistas.

De recordar que em 2015, dois resorts foram atacados por terroristas. Os atentados foram reivindicados pelo Daesh e morreram 38 turistas, entre eles uma portuguesa de 76 anos.

O PÚBLICO está na Tunísia a convite do Turismo local