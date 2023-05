O Clube dos Corvos nas arribas do Cabo Espichel e outras imagens singulares da natureza

Sete corvos-marinhos-de-crista pousados a descansar sobre uma rocha na base das arribas do Cabo Espichel, Sesimbra. Tiago Mateus tinha ido ao local fotografar o banco de nevoeiro que passava sobre o promontório empurrado pelo vento norte. "O mar, bravíssimo naquele dia, uma aberta de luz quente ao final da tarde e a pequenez das aves negras" fizeram o fotógrafo de natureza mudar o foco e "recuar para dar escala ao cenário e torná-los pequeninos na imensidão de espuma", conta à Fugas o vencedor do Generg - Fotógrafo de Natureza do Ano. O concurso, integrado no Festival de Imagem de Natureza (Insitu), decorreu de 5 a 7 de Maio em Vouzela.

Feita em Março deste ano, a fotografia O Clube dos Corvos — que também ganhou o primeiro lugar na categoria Aves — revela muito dos hábitos desta espécie "residente" e do seu habitat "inóspito", conta o autor almadense, engenheiro de formação. "Estas aves, que fazem ninho em fendas e cavidades mais acima na falésia, estavam naquela altura a secar a plumagem depois de uma tarde de pescaria", descreve Tiago Mateus, 41 anos, com um percurso "muito recente" na fotografia (desde 2018) e que tem dedicado grande parte da sua carreira como fotógrafo de paisagem a projectos pessoais perto de Almada. Exemplo disso é o seu projecto fotográfico Pinus-Pinea, dedicado à árvore mártir da costa portuguesa, o pinheiro-manso, desenvolvido principalmente na Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos.

Outra parte importante do seu trabalho é a documentação do seu processo criativo em formato de vídeo, tendo realizado a curta-metragem Sentir (2021). A sua mais recente aventura é na revista de fotografia Perspetiva.

O Insitu conta com doze edições, tendo como principal objectivo divulgar o património natural e a biodiversidade, potenciando ao mesmo tempo a reflexão sobre a importância da conservação da natureza e do ambiente. O concurso Generg, com oito categorias, teve uma participação recorde de 167 fotógrafos e mais de 2600 fotografias.