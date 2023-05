Festival Tanto Mar regressa a Loulé com programação de artistas de língua portuguesa

Entre 23 e 27 de Maio, o festival de artes performativas acolhe espectáculos de Cabo Verde, Moçambique e Brasil, contando também, pela primeira vez, com um grupo de nacionalidade portuguesa.

O festival internacional de artes performativas Tanto Mar regressa a Loulé, no distrito de Faro, de 23 a 27 de Maio, com artistas de Cabo Verde, Moçambique e Brasil e, pela primeira vez, um grupo de nacionalidade portuguesa.

Os espectáculos têm lugar no Cine-Teatro Louletano a partir do dia 24, às 21h, sinalizando "o caminho de ligação com grupos, intérpretes ou individualidades de países onde se fala a língua portuguesa e procurando parceiros para a construção de uma corrente de intercâmbios", refere a organização em comunicado.

A anteceder os espectáculos, haverá uma sessão de abertura do festival a 23 de Maio no Café Calcinha, às 18h, que inclui uma conversa com os participantes e público presente, sobre "O estado das artes performativas nos países falantes do português", orientada pela investigadora Marta Lança.

A programação arranca no dia 24 com o espectáculo Quarto Império, de Cátia Terrinca e Herlandson Duarte, representado por UmColetivo, grupo de Elvas, no distrito de Portalegre.

O espectáculo é baseado no livro Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo, que a organização descreve como "uma obra literária e um documento que compilou factos, acontecimentos efectivamente ocorridos e presenciados pela então pequena Isabela, regressada de Moçambique na urgência da ponte aérea".

A 25 de Maio será a vez de Os dias de Birgitt, de Mário Lúcio Sousa, pela Sikinada - Companhia de Teatro, da Cidade da Praia, em Cabo Verde, que retrata "uma abordagem contemporânea, no limite entre a sobriedade e o humor" do aparecimento de uma doença terminal.

A obra Recados de lá_Revisitação, de Santana Dias Santana, será apresentada pela Lareira Artes e Comunicação, de Maputo, capital de Moçambique, a 26 Maio, com dois homens "desconhecidos e traumatizados" a encontrarem-se, "desesperados", num abrigo como fugitivos de guerra.

A Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveis, de Porto Alegre, no Brasil, apresenta M.E.D.E.I.A, a 27 de Maio, retomando "uma versão antiga e pouco conhecida do mito", com uma mulher que não cometeu nenhum dos crimes de que Eurípides a acusa.

O festival é uma co-produção da Associação de Artes Performativas Folha de Medronho, a Câmara Municipal de Loulé e o Cine-Teatro Louletano.