PS reúne-se em Comissão Nacional no Porto a 3 de Junho

Será a primeira reunião de um órgão nacional do PS desde a divergência entre o primeiro-ministro e o Presidente da República.

O presidente do Partido Socialista (PS), Carlos César, convocou uma reunião da Comissão Nacional, o órgão máximo partidário entre congressos, para o dia 3 de Junho, no Porto, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte oficial dos socialistas.

Esta será a primeira reunião de um órgão nacional do PS após a divergência pública entre o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em torno da manutenção no Governo do ministro das Infra-estruturas, João Galamba.

Em entrevista recente ao PÚBLICO e à Rádio Renascença, o antigo ministro e actual dirigente socialista José António Vieira da Silva considerou que há necessidade de mais debate nos órgãos nacionais do PS.

Em relação ao funcionamento do Governo socialista de maioria absoluta, Carlos César defendeu também recentemente que António Costa deveria efectuar a prazo "um refrescamento" da sua equipa, enquanto a antiga ministra Alexandra Leitão entendeu mesmo que o primeiro-ministro deveria introduzir mudanças profunda, fazendo reset, ou seja, um reinício.

Após Pedro Nuno Santos ter abandonado o executivo, o líder da sensibilidade minoritária do PS, Daniel Adrião, exigiu a António Costa que tire do seu Governo os restantes "putativos candidatos à liderança do partido", numa alusão aos ministros Fernando Medina, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva.

Esta semana, num artigo de opinião que assinou no jornal PÚBLICO, defendeu a imediata saída do Governo do ministro João Galamba.

A próxima reunião da Comissão Nacional do PS, no Porto, chegou a estar prevista, tal como noticiou o PÚBLICO, para o próximo dia 27, mas foi adiada para não coincidir com o primeiro de dois dias da Convenção Nacional do Bloco de Esquerda.

Na ordem de trabalhos da próxima reunião do órgão máximo entre congressos do PS está a "análise situação política e assuntos organização interna".