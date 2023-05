Marcelo sobre Guterres: “O melhor na humanidade” e “europeísta sempre e desde sempre”

Foi com elogios sem par que Marcelo Rebelo de Sousa assinalou nesta terça-feira de manhã a entrega a António Guterres do Prémio Europeu Carlos V, mas também fazendo questão de lembrar que, além da amizade pessoal desde sempre, têm pontos em comum na vivência política, nomeadamente quando o actual chefe de Estado era líder da oposição e viabilizou a Guterres três orçamentos de Estado "para que o euro fosse possível".

"O melhor na agudeza da inteligência", "na humanidade", "na engenharia", "imparável na defensa dos seus ideais e na defesa de horizontes universais", o "europeísta sempre e desde sempre", foram alguns desses louvores, vincando a sensibilidade do actual secretário-geral das Nações Unidas. Daí que a Europa que António Guterres defende "não é a Europa de dirigentes, dos chefes da opinião pública ou publicada; a sua Europa é e só pode ser a Europa das pessoas de carne e osso, dos heróis anónimos de cada dia", descreveu Marcelo Rebelo de Sousa, que tratara Guterres por "querido" e assinalara, logo no início, que daria o seu "testemunho pessoal e não o de Presidente".

Marcelo, que se sentou com o rei Felipe VI e o presidente da Junta da Extremadura na mesa principal, falou para uma plateia de convidados que tinha António Costa e a mulher de António Guterres na primeira fila.

"Não tínhamos sequer 20 anos e ele era o melhor de todos nós; era o melhor na força do carácter, no vigor da personalidade, na capacidade de sonhar, de liderar, de mobilizar", recordou Marcelo. "Ele era o melhor na agudeza da inteligência, na excelência da carreira académica, no brilho da oratória, na ilimitada extensão do conhecimento, no cuidado com o pormenor, na percepção dos factos, das situações, das pessoas."

E continuou: "Ele era o melhor na humanidade, no saber falar à cabeça mas sobretudo ao coração; na empatia, na cumplicidade afectiva com os outros - todos os outros e em especial os mais pobres, mais dependentes, os mais explorados, os mais excluídos."

A que somou que era "o melhor em engenharia [Guterres formou-se em engenharia química no Técnico], na aplicação do seu rigor à economia, na visão geoestratégica". Uma geoestratégia macro, como a que agora aplica na ONU na "relação entre os povos", mas também no que o chefe de Estado designou de "geoestratégia micro", a dos "bairros de lata, das crianças do interior do país, dos que não tinham água ou saneamento básico, acesso à saúde, escolaridade mínima ou protecção social no Portugal de há 60 anos". Uma realidade de que muitos jovens de Lisboa da geração de Marcelo e Guterres só se aperceberam com, por exemplo, as cheias de 1967.

Marcelo regressou a esse tempo: "Partilhámos anos juntos, únicos, em movimento católicos, nos franciscanos, em grupos de reflexão e acção, numa associação económica e social tolerada no fim da ditadura de que saíram militantes e líderes dos maiores partidos portugueses." Nessa altura, já Guterres era "imparável na defesa dos seus ideais, de horizontes universais, na luta pela Europa".

"O António Guterres de 1970 era único, era singular, nele já estava em plenitude o europeísta que como primeiro-ministro terminou com determinação o caminho para o euro, mas também o chefe do Governo que criou a escolaridade básica universal." E antecipava já aqui a função que teve de alto-comissário para os refugiados com a sua dedicação a "servir os outros, ser humilde no terreno, salvar vidas, recriá-las, dar-lhes dignidade". Mas também a de líder das Nações Unidas ao defender o multilateralismo, os direitos humanos, a paz, tolerância e diálogo, enumerou Marcelo.

Que assinalou que o "destino" os haveria de manter juntos: na transição da ditadura para a democracia mas também no governo do país. "Quis o destino que proporcionasse ao seu Governo, de que era chefe, e eu líder da oposição, três orçamentos de Estado fundamentais para que o euro fosse possível." Mais coincidências? Marcelo, "eleito e reeleito" Presidente assistiu à "eleição e reeleição por aclamação" de Guterres para secretário-geral da ONU.

Depois dos discursos, os protagonistas e os embaixadores dos dois países deram um pequeno passeio pelos jardins do Mosteiro de São Jerónimo de Yuste, onde o imperador Carlos V (que fora casado com Isabel de Portugal) passou os dois últimos anos da sua vida. Depois de terem partilhado a mesa do jantar de ontem, Marcelo e Costa voltaram a estar juntos, conversando de forma animada com António Guterres. O primeiro-ministro não discursou nem fez qualquer declaração à margem da cerimónia. No final, o Presidente da República aproveitou a "boleia" do monarca de helicóptero para Madrid, para apanhar avião para Estrasburgo, onde esta noite janta com os eurodeputados portugueses. António Costa regressou a Lisboa.