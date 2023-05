Guterres e rei de Espanha aproximam o que Galamba afastou

Na entrega do Prémio Europeu Carlos V, Marcelo fez um rasgado elogio ao seu amigo de juventude — “o melhor de todos” —, e este apelou a que se troquem as balas pelos “arsenais diplomáticos”.

Juan e Concepción Martinez davam o seu passeio de fim de tarde na rua principal de Cuacos de Yuste quando o helicóptero pousava no campo de futebol levantando uma nuvem de poeira. “Deve ser o rei”, dizia ela, mão a fazer de pala sobre os olhos, logo acrescentando que “não é normal o rei fazer um jantar na véspera” da entrega do Prémio Europeu Carlos V, que perturba a pacatez da vila uma vez por ano. Como sabe do jantar? É um restaurante da localidade que o serve — e num sítio com pouco mais de 700 pessoas tudo se sabe.