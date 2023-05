ADN mostra que ursa capturada por matar homem em Itália está inocente. Activistas pedem libertação

Um grupo de activistas dos direitos dos animais de Itália pediu, na segunda-feira, a libertação imediata da ursa JJ4 capturada por, alegadamente, ter atacado e matado um corredor em Trentino, nos Alpes italianos, no início de Abril. Depois de se fazerem testes de ADN, os activistas acreditam ter provado a inocência do animal.

O animal tinha antecedentes: afinal, não foi a primeira vez que JJ4 atacou habitantes da região. A diferença foi que este último acidente resultou na morte do corredor Andrea Papi, 26 anos, o que não só desencadeou uma "caça ao urso" pelas montanhas da aldeia de Caldes, como originou um pedido de abate do animal, promovido pelo autarca local, Maurizio Fugatti. A ordem foi, por enquanto, suspensa pelo tribunal administrativo porque há dúvidas se foi um urso ou uma ursa a matar o jovem.

De acordo com as autoridades, as marcas dos dentes nos braços, peito e pescoço de Andrea coincidem com os da ursa, escreve o Guardian. No entanto, a organização de direitos dos animais Leal Lega Antivivisezionista contesta esses factos e adianta que testes de ADN feitos recentemente a JJ4 provam que o urso que matou o corredor é um macho.

“JJ4 está inocente. A Leal [Lega Antivivisezionista] tem a prova”, lê-se na publicação do Facebook.

A associação salienta que, em veterinária, os dentes dos animais “têm o mesmo valor” das impressões digitais dos humanos, o que significa que as afirmações da polícia estão erradas. Segundo o mesmo jornal, o relatório determinou ainda que o urso não viu o homem como uma presa e que o ataque foi antes uma tentativa de se afastar da vítima que o agrediu com um tronco. O objecto foi encontrado junto ao corpo, manchado de sangue.

JJ4, 17 anos, foi levada para um recinto de animais em Castellar onde ficará, pelo menos, até esta quinta-feira, dia 11 de Maio, data em que o tribunal decidirá sobre o seu destino.

Os activistas dizem ter enviado os resultados dos dois exames de ADN realizados à ursa ao tribunal. Já o autarca de Trentino mantém a vontade de abater o animal. “JJ4 será morta quando o tribunal permitir”, declarou Maurizio Fugatti na semana passada.

Não é a primeira vez que Fugatti pede o abate do animal: manifestou essa intenção em 2020, quando a ursa atacou dois homens. Nessa altura, o tribunal e rejeitou o pedido e decidiu colocar-lhe um colar com GPS para monitorizar JJ4. O aparelho permitiu saber a sua localização até a bateria terminar.

De acordo com a Reuters, a província de Trento, na região de Trentino, foi repovoada por ursos a partir de 1999 através de um programa financiado pela União Europeia. Neste momento, existem 100 destes animais, mas os encontros com os humanos estão a tornar-se cada vez mais frequentes e tornaram-se um perigo para a população.