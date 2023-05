A mãe importa, sim!

Costumo dizer que “diga-me como vive a gravidez e dir-lhe-ei que tipo de mãe será”. É na gravidez que se começam a revelar os nossos padrões de pensamento em relação a esta mudança de vida.

O que tenho vindo a experienciar nesta década de trabalho direto com as famílias é que quando a mãe engravida dá-se uma mudança de comportamento acentuada, ou seja, o fenómeno é que a mãe começa a fazer uma vida em função do bebé, da projeção de futuro, do quarto, das pesquisas online, das conversas com as amigas, etc..

Com isto, entre o casal parece só haver espaço para um tema: o bebé. Assoberbados e felizes os pais ficam, sem se aperceberem, presos a esta ideia de que “agora o bebé é que importa!”. Então, suave, mas subitamente, tudo se vai focando nesse tema.

A sociedade tem por hábito reproduzir “frases feitas”, como, por exemplo, “olha a grávida!”, “agora esquece os cuidados contigo, é tudo para o bebé, tu deixas de importar!”. Quando o bebé nasce elas passam a ser tratadas por “a mãe”.

A intenção não é de prejudicar, contudo, na realidade, é isso que acontece.

O bebé nasce e a mãe continua focada em ser boa mãe, o que na sociedade atual significa viver em sacrifício pelo filho e fazer dele a criança mais feliz do mundo! É uma corrida contra ela e contra todos.

Insegura, a mãe procura ajudas diversas na Internet para que, de alguma forma, vá tendo certezas sobre o mais acertado a fazer. Lá encontra especialistas, mas muitas opiniões diversas, ficando tudo ainda mais confuso e difícil.

Os familiares carregados de roupas e artigos variados para o recém-nascido perguntam vezes sem conta “Como está o bebé? Tem comido bem?” e, com boas intenções, esquecem-se de perguntar o principal: e a mãe e o pai? Como se sentem? Do que precisam?

Precisamos de estar conscientes de que para ser feliz qualquer bebé precisa da mãe e do pai tranquilos, felizes e seguros. Precisam, para isso, dos cuidados de uns e outros, de suporte, de amor, de serem tratados pelos nomes. É fulcral a existência de alguém que os oriente a não caírem na tentação de se esquecerem que eles existem, que o seu bem-estar é fundamental e que é o que sustentará o bem-estar do bebé.

O seu bebé nasceu?

Mãe querida, parabéns pela bênção. Lembre-se sempre que é uma enorme descoberta a que vai fazer daqui para a frente e que os que estão à sua volta nem sempre saberão lidar da melhor maneira, vão fazê-la acreditar que ser mãe é duro e alguns ainda lhe descreverão mesmo como uma “experiência traumatizante”.

Quero que saiba que o que eles pensam e a forma como vivem teve um início e foi este: colocaram os seus bebés na prioridade das suas vidas (acreditando de verdade que seria o melhor para todos) e foram subtil e suavemente esquecendo-se de quem são, distanciando-se da sua identidade, o que provoca um descontentamento em toda a família.

Nasceu um bebé por perto? Pergunte aos pais como estão e o que precisam, leve uma refeição quentinha lá a casa, disponibilize o seu tempo para ficar com o bebé enquanto a mãe vai descansar ou sair um pouco, trate a “mãe” pelo nome dela e ofereça aos pais um voucher para um jantar a dois.

O bebé precisa e vai sempre precisar de sentir o amor dos pais e esse amor acontece quando eles, acima de tudo e de todos se amam a eles próprios.

Nutrir o amor-próprio é um dever e uma obrigação de quem vive em sociedade, quanto mais quando se vive em família. É o princípio de todo o bem-estar nosso e, por consequência, dos que nos rodeiam.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990