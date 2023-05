BES: defesa de Morais Pires alega que a acusação é “ilegal” e um “experimentalismo”

Mandatário do ex-braço direito de Ricardo Salgado apresentou as alegações finais da instrução, apontando fragilidades jurídicas às imputações do Ministério Público.

O advogado Raúl Soares da Veiga, mandatário do ex-administrador financeiro do Banco Espírito Santo (BES), Amílcar Morais Pires, braço-direito de Ricardo Salgado, alega que toda a construção jurídica da acusação do Ministério Público sobre a queda do BES/GES tem um “sentido experimentalista” ao ponto de ser, na sua perspectiva, “ilegal”.

“Ficámos verdadeiramente agradados, surpreendidos, com as conclusões do Ministério Público, porque confirmam que as interrogações de associação criminosa, crime de corrupção no sector privado, manipulação de mercado, falsificação [e infidelidade] não têm os elementos que deviam ter de acordo com a doutrina geral”, afirmou o advogado esta terça-feira durante as alegações finais da instrução do caso, que decorrem nas instalações do Tribunal Criminal de Monsanto, em Lisboa.

“A acusação é extraordinariamente injusta, não direi que não tenha sido feita de boa-fé”, mas “enfim há” detalhes técnico-jurídicos que a tornam “ilegal” porque os tipos penais exigem que se alegue todos os factos e só assim é que a acusação não é nula, alegou o mandatário.

Para o advogado, o MP usa de “experimentalismos de promissores autores” que, na sua opinião, são uma fragilidade que ficará à vista durante o julgamento, caso haja pronúncia dos arguidos. Mas se “o Ministério Público arrisca” ao ter ido por esse caminho, a defesa do ex-banqueiro fica agradada com essa “honestidade”, ironizou Soares da Veiga.

À semelhança do que têm feito as defesas de outros funcionários de topo do BES constituídos arguidos e acusados pelo Ministério Público, o mandatário de Morais Pires também contestou a tese de associação criminosa. “A ideia de associação criminosa, corrupção, não tem adesão à realidade e resulta de incompreensão” sobre como funcionavam o banco da família e o GES, afirmou.

De acordo com a acusação do Ministério Público — assente em prova que a procuradora Olga Barata diz não ter sido rebatida pelos arguidos durante a instrução —, Ricardo Salgado geriu o GES “de forma autocrática”, comprando o apoio de funcionários de topo dentro do banco e de todo o grupo para se apropriar de “património de terceiros no âmbito do negócio financeiro” do GES e, para isso, fez “circular dívida das entidades não financeiras” em prejuízo do BES e dos clientes do grupo.

Uma das pessoas de confiança de Salgado era Amílcar Morais Pires. Depois de anos como funcionário e director no banco, lembrou o seu advogado, tornou-se administrador em 2004 e manteve-se no conselho de administração até Julho de 2014. Tinha a tutela do departamento financeiro e do departamento de gestão da poupança e, nessa posição, coordenava a “concepção dos termos da oferta dos produtos para investimento dos clientes”, refere o MP no despacho de acusação.

O seu advogado referiu que Morais Pires “foi subindo a mérito, a pulso, cada grau da hierarquia” do BES até se tornar gestor e, para quem “dedicou toda a sua vida ao BES”, é-lhe “doloroso e quase insuportável” ouvir a acusação de ter agido contra os interesses dos BES, “dolosamente”.

Morais Pires está acusado dos crimes de associação criminosa, burla qualificada, branqueamento, falsificação de documento e infidelidade e manipulação de mercado em co-autoria com Ricardo Salgado, Isabel Almeida (directora coordenadora do departamento financeiro do BES), António Soares (director deste departamento) e outros arguidos.

Além das imputações criminais neste processo, foi um dos visados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) nas coimas aplicadas — confirmadas pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (e, depois, pelo Tribunal da Relação) — por violação de deveres de divulgação de informação com qualidade ao mercado relacionadas com a venda do papel comercial da Espírito Santo International (a holding de topo do grupo) divulgadas aos clientes que subscreveram o papel comercial desta empresa entre Novembro e Dezembro de 2013, e com a venda do papel comercial da Rio Forte entre 9 de Janeiro e 24 de Fevereiro de 2014.

A intervenção de Raul Soares da Veiga ficou marcada por um problema. O advogado teve de repetir a última parte das alegações, porque, a meio, o tribunal deu-se conta de que o sistema de gravação não estava a funcionar correctamente e deixara de captar o que o advogado dizia, falha que, segundo o juiz de instrução, Pedro Santos Correia, se deveu a problemas de ligação da Internet do tribunal de Monsanto.

Nas alegações finais do processo principal, o Ministério Público pediu que Morais Pires e os restantes arguidos acusados no processo principal sejam pronunciados nos exactos termos da acusação, de Julho de 2020.

Segundo a investigação, o produto de crimes e prejuízos relacionados com os crimes financeiros imputados aos vários arguidos, que culminaram na queda do BES em 2014, ronda os 11.800 milhões de euros.

Em defesa de Manuel Espírito Santo Silva, representante de um dos ramos familiares do GES e ex-membro da administração o BES, o advogado José António Barreiros disse que, se o caso seguir para julgamento, o arguido espera “justiça” e reserva-se para essa fase do processo.