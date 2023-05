Real e City começam a disputar em Madrid a “final antecipada”

Quando a 21 de Junho de 2022 começaram a ser disputadas as pré-eliminatórias da 68.ª edição da principal competição de clubes da UEFA – a 31.ª desde que a prova adoptou o nome de Liga dos Campeões -, na bolsa das apostas o Manchester City liderava a lista de favoritos ao triunfo, num top-5 onde estavam ainda o Liverpool, o PSG, o Bayer Munique e o Real Madrid. Assim, com os dois rivais de Milão também em duelo, na quarta-feira, por uma das vagas no jogo decisivo de 10 de Junho na Turquia, é fácil haver consenso: esta noite (20h, Eleven1), madridistas e “citizens” serão os protagonistas do primeiro round de uma “final antecipada” da Champions.

De um lado estará o City, eterno candidato que atravessa um momento de forma avassalador (dez triunfos consecutivos na Premier League), que contará com um jogador que continua a bater recordes atrás de recordes (Erling Haaland). Do outro, um Real aparentemente frágil (14 pontos de atraso para o Barcelona na Liga espanhola), que terá de iniciar o primeiro duelo com os britânicos sem um dos seus pilares na defesa - Éder Militão cumpre nesta terça-feira um jogo de castigo. A lógica apontaria para uma aposta segura nos ingleses de Manchester. A experiência mostra que se há equipa que na Liga dos Campeões é capaz de contrariar qualquer bom senso é o Real Madrid.

Com a responsabilidade de dirigir o encontro desta noite no Estádio Santiago Bernabéu a recair no portuense Artur Soares Dias, o confronto entre espanhóis e ingleses será certamente marcado por uma batalha táctica entre dois treinadores que têm no sucesso que têm obtido um dos raros pontos em comum.

Com 63 anos e quatro Ligas dos Campeões no currículo, o italiano Carlo Ancelotti disputará a sua nona meia-final da prova e, com o favoritismo a cair do lado do rival, não terá qualquer problema em colocar em campo o pragmatismo que, por regra, caracteriza as suas equipas.

Com Modric e Kroos a garantirem toneladas de experiência para a batalha a meio-campo, Ancelotti terá como principal dúvida decidir qual o papel que entregará a Camavinga. O francês tem sido um penso-rápido para os problemas do lado esquerdo da defesa madridista, mas pode surgir na sua posição original (médio defensivo) para tentar bloquear uma das zonas onde o City é mais letal.

Tendo ainda bem fresca na memória a meia-final de loucos de há um ano em que o City desbaratou, em Madrid, no período de descontos, os dois golos que tinha de vantagem na eliminatória – um penálti de Benzema no prolongamento acabou por qualificar os espanhóis -, Pep Guardiola está há mais de uma década a tentar novamente levantar o troféu que conquistou por duas vezes em Barcelona (2008/09 e 2010/11).

Este ano, já dependendo apenas de si para reconquistar a Premier League, o catalão parece voltar a ter na mão a fórmula perfeita para oferecer aos "citizens" a sua primeira Champions. Mostrando uma solidez defensiva que não era habitual nas primeiras temporadas de Guardiola em Manchester – média inferior a um golo sofrido por jogo em partidas oficiais esta época -, o City tem o talento silencioso de Bernardo Silva, Gündoğan e Rodri a meio-campo, mas é a dupla do momento no futebol mundial que Ancelotti mais temerá.

No primeiro ano em que estão a jogar juntos, Kevin de Bruyne e Haaland transformaram-se numa máquina de triturar defesas adversárias. Se o médio ofensivo belga soma já nove golos e 27 assistências, o avançado norueguês apresenta números que seriam impensáveis há meia dúzia de meses: 51 golos marcados e oito assistências.

Encontrar o antídoto para o casamento perfeito entre Haaland e de Bruyne não será certamente fácil, mas se há equipa que o pode fazer, é o Real Madrid que, mais uma vez, está a um pequeno passo de conquistar o troféu de 73,5 centímetros e 7,5 quilogramas projectado pelo joalheiro suíço Jurg Stadelmann.