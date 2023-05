A luta entre Real e City continua em Manchester

Dois grandes golos, duas equipas que foram fiéis ao seu estilo e a luta entre Real Madrid e Manchester City por um lugar na final de 10 de Junho em Istambul continuará na próxima semana, em Inglaterra. A qualidade da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões não defraudou as expectativas e, num jogo onde os ingleses foram mais dominadores, o talento individual de Vinícius Júnior e Kevin de Bruyne manteve tudo igual (1-1) na “final antecipada” da Champions deste ano.

Um ano e cinco dias depois de deixar fugir em Madrid o apuramento para uma segunda final da Liga dos Campeões após chegar ao minuto 90 no Santiago Bernabeu com dois golos de vantagem na eliminatória com o Real, Pep Guardiola garantiu na antevisão do reencontro com os “merengues” que o City não estaria “à procura de vingança”. Com a cordialidade habitual, o catalão mostrou confiança de que “algum dia” irá “chegar à final” com os "citizens" mas, para isso, teria que “dominar mais” no duelo com os madridistas. Não era bluff.

Mantendo-se fiel à sua filosofia, Guardiola apresentou o seu esquema habitual, com Stones a surgir com regularidade no meio campo, colocando quase a equipa de Manchester a atacar com uma linha de três atrás.

Se Guardiola entrou a ser Guardiola, Carlo Ancelotti fez o mesmo. Com um plano que não surpreendeu ninguém, o italiano mostrou o pragmatismo habitual e, mesmo sendo o treinador da equipa detentora do título, não teve pudor em deixar que o rival tivesse o (aparente) controlo.

O resultado, foi um City a jogar quase sempre no meio-campo espanhol, mas com o caça-recordes Erling Haaland controlado por David Alaba e Antonio Rudiger. Assim, os primeiros lances de perigo para Courtois surgiram dos pés de Kevin De Bruyne (8’) e de Rodri (14’).

Mostrando cinismo, o Real mantinha uma serenidade absoluta e, pouco depois de cumprida a metade inicial do primeiro tempo, um corte de Rúben Dias impediu que Benzema fizesse o primeiro remate à baliza inglesa.

O filme do jogo era, no entanto, o mesmo. Porém, a aparente insolência do City, que jogava em Madrid com se estivesse a defrontar um qualquer clube na Premier League, resultou num golpe duro: Camavinga assistiu Vinícius Júnior e o brasileiro disparou um míssil que não deu hipóteses ao seu conterrâneo Ederson. Era o primeiro remate do Real à baliza do City.

O relógio apontava para o minuto 36 e os números mostravam que no futebol a estatística de pouco vale: 68% de posse de bola para os britânicos; 6-1 em remates; 28-5 em ataques. O pior pesadelo para Guardiola virava realidade (ficar atrás de Ancelotti na eliminatória) e, a partir daí, o desconforto nos ingleses passou a ser palpável.

Sem substituições ao intervalo, o Real entrou na segunda parte ainda mais confiante e, aos 50’, Benzema esteve perto do 2-0. Na resposta, uma grande defesa de Courtois lembrou de Bruyne que é melhor ter o guarda-redes como colega na selecção do que como adversário. No entanto, um quarto de hora depois, novo duelo belga foi favorável ao médio: servido por Gundongan, de Bruyne rematou forte e rasteiro, não dando hipóteses a Courtois.

A partir daí, as rotações baixaram. Anulada a desvantagem, o City mostrou-se prudente e, com a equipa de Guardiola a não correr grandes riscos, as oportunidades passaram a rarear e o resultado não voltou a sofrer alterações.