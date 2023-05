Juíza do Benfica com lugar anual na Luz vai julgar processo do clube

Um recurso que envolve o Benfica e pode resultar em jogos à porta fechada vai mesmo ser julgado por uma sócia “encarnada” com lugar anual no Estádio da Luz. A magistrada titular do processo viu negado pelo Tribunal da Relação de Lisboa o pedido de escusa, situação semelhante à que aconteceu no caso dos emails do Benfica divulgados pelo FC Porto, cujo recurso foi julgado por um sócio e accionista das “águias”.

No acórdão em que se confirma a decisão de manter a magistrada no processo, os decisores consideram que, se a inclinação afectiva clubística fosse suficiente para “abalar a primordial imagem de imparcialidade de que goza o julgador perante os intervenientes no processo”, também o mesmo sucederia no caso do julgamento dos rivais. Algo que resultaria numa triagem muito limitada de magistrados para estes casos, como o próprio acórdão admite.

“Sendo o gosto pelo futebol e a paixão clubística algo de tão disseminado entre nós, mesmo entre os juízes, seria, provavelmente, difícil encontrar um julgador futebolisticamente asséptico”, reiteram os decisores. Ou seja, neste caso, a magistrada também não iria poder julgar casos em que participassem FC Porto ou Sporting, por exemplo.

Os decisores consideram ainda não ser um cenário plausível que a juíza decida não aplicar jogos à "porta fechada" ao Benfica para não perder “um ou dois jogos de futebol” contemplados no lugar anual. O Benfica foi condenado a dois jogos à porta fechada e ao pagamento de uma coima de 80 mil euros.

Além da preferência clubística, a magistrada revelou que o marido, descrito como juiz desembargador, é accionista da SAD “encarnada”. Apesar de não explicitar o número de acções – o que, para o tribunal, significa que o número não será significativo –, a magistrada considera que a combinação destes factores é suficiente para um afastamento do processo.

Relativamente à participação do marido na SAD do Benfica, o tribunal faz uma comparação com a aplicação de poupanças em portefólios de empresas. É dado o exemplo de que um juiz teria de pedir escusa no caso de um acidente de viação se fosse accionista da seguradora envolvida no sinistro.

Partindo do princípio de que o número de acções detidas pelo marido da magistrada é insignificante, o tribunal considera que qualquer que seja o desfecho será quase irrelevante “no equilíbrio global de um clube de futebol com a dimensão do B. A isto acresce que as ditas acções nem sequer são pertença da requerente”.

Situação semelhante no “caso dos emails”

Um caso com contornos semelhantes também se verificou no julgamento do “caso dos emails”, processo cível em que o Benfica exigiu uma indemnização de 17,7 milhões de euros ao FC Porto pela divulgação da correspondência electrónica “encarnada”.

Na fase de recurso, o processo foi distribuído para o juiz desembargador da Relação do Porto Eduardo Pires. O magistrado dirigiu um pedido de escusa ao presidente desse tribunal, explicando ser sócio do Sport Lisboa e Benfica desde 1968, ter recebido o emblema “Águia de Ouro” por ter completado mais de cinco décadas como associado dos “encarnados” e possuir um lugar anual no Estádio da Luz, onde assistia com frequência aos jogos do clube.

No mesmo documento, o magistrado diz que possui algumas acções da SAD “encarnada”, relembrando também um convite colocado pelo clube para que fosse visitar o Centro de Estágios do Seixal, que decidiu declinar.

O pedido feito de escusa endereçado por Eduardo Pires a Ataíde Neves foi recusado. O presidente do Tribunal da Relação do Porto considerou que esta ligação não se traduziria numa quebra de imparcialidade e isenção.

Depois desta recusa, foi vez do FC Porto recorrer da distribuição do processo. Desta feita, seria o Tribunal Constitucional a recusar os argumentos dos “dragões”. O processo seria mesmo decidido pelo juiz Eduardo Pires.