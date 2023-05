Espanha vai pagar metade do passe do Interrail aos mais jovens

Em Espanha, as viagens de transportes públicos estão prestes a ficar mais baratas para os jovens e os descontos vão chegar aos 90% em alguns comboios e autocarros. A medida foi anunciada no sábado pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, que destacou que o Governo espanhol vai também pagar metade do passe do Interrail pela Europa a quem tenha entre 18 e 30 anos.

“Vamos ter um Interrail europeu e um Interrail espanhol para que os nossos jovens conheçam todos e cada um dos municípios e regiões do nosso país”, afirmou, citado pelo canal de televisão espanhol Antena 3, durante a campanha para as eleições regionais em Múrcia.

A medida, que deverá ser aprovada esta terça-feira, 9 de Maio, em Conselho de Ministros, engloba as empresas de comboios e autocarros que dependem do Estado, onde o desconto será de 90%, e ainda comboios de alta velocidade com apoios aos passageiros de 50%.

Segundo o primeiro-ministro espanhol, esta é também uma medida de apoio ao turismo, principalmente o rural, e ao sector cultural, declarou. O apoio entra em vigor a 15 de Junho e termina a 15 de Setembro, adianta o mesmo canal de televisão.

Esta não é a primeira vez que o país oferece descontos nas viagens de transportes públicos aos mais novos. Em Junho de 2022, Pedro Sánchez anunciou bilhetes de comboio grátis para todos em viagens de curta e média distância, medida que se manteve até ao final do ano.

No domingo, o primeiro-ministro tornou público mais um apoio para os jovens até aos 35 anos, neste caso para facilitar o acesso ao crédito bancário a quem queira comprar a primeira casa e tenha um rendimento anual inferior a 37.800 euros. A medida, que também deverá ser aprovada esta terça-feira, inclui apoios que podem ir até aos 20% do valor dos empréstimos.