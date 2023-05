Not My King.

Podem dar as voltas que quiserem ao texto, mas a monarquia, o ser escolhido por Deus e o privilégio por decreto à nascença não são compatíveis com os direitos humanos na sua plenitude.

Eu nasci no Canadá, mas regressei para sempre para Portugal com menos de dois anos. Em criança achava o máximo dizer que era canadiano, principalmente nos jogos olímpicos porque podia dizer aos meus amigos que tinha muito mais medalhas do que eles. Já jovem adolescente, os meus pais explicaram-me que o Canadá fazia parte da Commonwealth, e que a rainha de Inglaterra também era a minha rainha. Que entusiasmo! Assim de repente, por ter nascido num país que nunca conheci, eu fazia parte desta imensidão de poder, riqueza, e porque não dizer de status, que me tornavam um ser muito mais valioso que os restantes à minha volta, “apenas” portugueses, coitados.

Foi-se tornando um pormenor cada vez mais insignificante, com o passar dos anos, a minha naturalidade, pois nunca lá voltei, não tenho de lá qualquer memória e nenhuma ligação familiar. Podia ter nacionalidade canadiana, mas nunca a pedi, porque nunca a senti. A única coisa que pode ter moldado a minha personalidade com os tempos, foi a pergunta que foi crescendo em mim: “Quem é que eu seria, se os meus pais não tivessem voltado para Portugal?”

Em parte, esta minha naturalidade, que não corresponde à minha nacionalidade ou identidade, apenas serviu para me trazer algumas questões e inquietações, que penso terem contribuído para aquilo que defendo acerrimamente, nos dias de hoje, que é o sentido de cidadania global acima de qualquer outra identidade.

Quem é que eu seria se lá tivesse ficado e fosse canadiano? E já agora, e se fosse chinês? Ou angolano? Ou russo? Ou congolês? Ou afegão? Pessoas certamente muito diferentes, em prismas variados da cultura, das línguas, passando pelas religiões, até às infinitas perspectivas com que olharia para determinados aspectos da vida, e até da morte. E daí nasceu também a vontade de encontrar pontos em comum destas pessoas imaginárias. O que é que seria verdade para qualquer uma destas hipóteses? A ciência que é o edifício de verdades que nos unem, e os direitos humanos, que é algo de muito recente na história da humanidade, mas que todos concordamos que têm de ser aplicados enquanto uma espécie de “Constituição” planetária.

Com o tempo perdi totalmente a minha identidade imaginária canadiana, mas ficou como consequência alguma "mundialidade" no meu pensar. E estranho que as pessoas não se questionem sobre os porquês de verem o mundo tão condicionado pelo gueto cultural e identitário que nos faz ver quase só as diferenças, e não as semelhanças e as verdades que a todos nos pertencem.

Podem dar as voltas que quiserem ao texto, mas a monarquia, os direitos de sangue, o ser escolhido por Deus e o privilégio por decreto à nascença não são compatíveis com os direitos humanos na sua plenitude. Não são. E menos ainda a monarquia inglesa que está cheia de sangue de inocentes nas páginas da sua história, e algumas dessas páginas bem recentes.

Que os ingleses vejam aquela coroa com o saudosismo dos tempos em que eram o maior e mais poderoso império do mundo eu compreendo. Agora, que os portugueses, orgulhosamente republicanos, bajulem a monarquia inglesa já me custa um pouco mais a digerir. Aquilo não passa de um reality show com glamour, com gente cujos méritos para ser admirada e aplaudida eu desconheço.

A cerimónia da coroação custou mais de 300 milhões de euros, dinheiro pago pelos contribuintes, quando a fortuna do rei Carlos III está avaliada em mais de 40.000 milhões de euros. Isto numa altura que o Reino Unido vive uma grave crise económica, com idosos a ter que escolher entre comida ou aquecimento, e alguns morreram ao frio, com fome que atinge 4 milhões de crianças britânicas ou aquilo que é a verdadeira jóia da coroa, o NHS (o primeiro serviço nacional de saúde do mundo, de 1948) cujas pedras preciosas, os seus profissionais, estão a cair aos pedaços, e com isso mais de 7 milhões de pessoas em listas de espera - mas isso parece que nada interessa àquela “firma” escolhida por Deus, e cujo representante de Deus dos protestantes na terra é o próprio rei.

Mas podíamos dizer que tudo isto é uma opção dos britânicos, e dos que querem ser representados por aquele rei no mundo, apesar de achar patético a quantidade de diretos de todas as TV portuguesas, como se aquilo trouxesse algo de bom para o mundo. Mas o que nos impede de compactuar com este glamourwashing (inventei esta palavra) são as detenções arbitrárias de pessoas que apenas se manifestaram (alguns nem começaram) pacificamente com cartazes a dizer “Not My King” e a pedir que o governo britânico gaste o seu dinheiro com os que mais precisam, como p.e. crianças e idosos, e não com estes bilionários que cometeram crimes contra a humanidade.

Ser republicano não é um detalhe, é acreditar na plenitude dos direitos humanos, em que qualquer um pode liderar enquanto nomeado pelo povo, e em qualquer um pode ser liderado no exercício da igualdade de que ninguém está acima de ninguém. E por mais que gostemos de boas telenovelas com coches dourados com ar condicionado, ser republicano e bajular monarquias não pode coexistir, se houver coerência.

Como potencial e ex-cidadão da Commonwealth, como português, mas acima de tudo como cidadão do mundo, este não é o meu rei, é apenas mais um homem.

Not My King.

As crónicas de Gustavo Carona são patrocinadas pela Fundação Manuel António da Mota a favor dos Médicos Sem Fronteiras