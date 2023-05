Pelo menos 22 mortos em acidente com barco na Índia

Pelo menos 22 pessoas morreram depois de um barco com turistas a bordo se ter virado ao largo da cidade costeira de Tanur, na Índia. A embarcação, de dois andares, terá cedido ao peso excessivo. O acidente ocorreu às 19h locais de domingo, 14h30 de Portugal continental.

De acordo com os relatos dos socorristas, a maioria das pessoas não estaria a utilizar colete salva-vidas no momento em que a embarcação se virou. Onze das vítimas mortais são da mesma família e três delas eram menores. A maioria dos mortos seria de crianças em férias escolares, adiantou o governo local indiano. A Índia celebrou este fim-de-semana o Buda Purnima, um dos dias mais importantes das celebrações budistas.

Ainda não é claro o número de vítimas do acidente. Um agente da polícia do distrito de Malappuram, a que pertence Tanur, disse à Agence France-Presse (AFP) que haveria 30 pessoas a bordo no momento em que o barco se virou nas águas lamacentas do mar Arábico. Mas outras notícias indicam que a embarcação poderia transportar entre 40 e 50 pessoas, relata a CNN. A confirmarem-se esses números, o barco transportaria o dobro da capacidade permitida.

Num primeiro momento, o ministro dos Desportos e Pescas do estado indiano de Kerala disse à Press Trust of India, uma agência noticiosa do país, que pelo menos quatro pessoas tinham sido transportadas para o hospital. Depois disso, a polícia local confirmou que já dez pessoas haviam sido levadas para o hospital.

Uma testemunha disse ao canal Manorama que chegou a ver a multidão em festa no interior da embarcação, mas que, “de repente, as luzes apagaram-se, o barco afundou-se e os gritos de alegria foram substituídos por gritos de socorro”, citou a BBC. Um socorrista contou à Mathrubhumi, outro canal indiano, que as autoridades encontraram a embarcação “completamente virada ao contrário”. Pelo menos quatro pessoas conseguiram nadar até à costa e sobreviver ao acidente.

Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, lamentou no Twitter as mortes confirmadas pelas autoridades no local: “Triste pela perda de vidas no acidente de barco em Malappuram, em Kerala. Sentidas condolências às famílias dos falecidos”, escreveu o governante, confirmando que os parentes próximos de cada vítima receberão uma compensação do Fundo Nacional de Auxílio.

Pinarayi Vijayan, o chefe do executivo do estado de Kerala, também reagiu ao acidente nas redes sociais: “Profundamente entristecido pela trágica perda de vidas no acidente do barco em Tanur, Malappuram. Ordenei à administração distrital que coordene eficazmente as operações de resgate, que estão a ser supervisionadas pelos ministros do gabinete. Sentidas condolências aos familiares e amigos enlutados”, tweetou. Deve visitar o local esta segunda-feira.