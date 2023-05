Vandalismo em árvores classificadas do Porto está a ser investigado. “É um acto lamentável”

Continuam por apurar as causas e responsáveis pelo vandalismo de pelo menos 27 árvores e arbustos na Avenida de Montevideu, no Porto, que na passada sexta-feira foram encontradas com “furos de grande dimensão”. O “acto lamentável”, comentou Rui Moreira na reunião do executivo desta segunda-feira, já está a ser investigado pela PSP. “Foram retiradas substâncias do interior dos buracos que vão ser analisadas para perceber o que foi injectado.”

A situação não é única no Porto. Filipe Araújo, vice-presidente e vereador com a pasta do Ambiente, revelou que “há actos de vandalismo em vários pontos da cidade”. Naquela zona da Foz os serviços tinham identificado há algum tempo que “alguns ramos das árvores estavam secos”. Foram até realizados “testes para várias pragas”, mas constatou-se que “onde havia ramos secos era onde havia furos [nos troncos]”. Assim soou o alerta.

“Estamos extremamente preocupados”, apontou Filipe Araújo, explicando que as espécies de arbustos morreram rapidamente, sendo o foco, neste momento, “salvar” as árvores de maior dimensão. Entre os 27 exemplares afectados, nove são Metrosideros excelsa (árvores-de-fogo), “árvores gigantes” e centenárias que são “património da cidade”.

A “tentativa de matar” as árvores da Avenida de Montevideu foi “bem-sucedida em alguns casos”, lamentou Rui Moreira, falando num acto de “vandalismo, violência e crime”. Neste momento, os serviços da autarquia tentam “mitigar” a situação e está prevista a substituição dos arbustos. A “dimensão do dano” está, no entanto, por avaliar.

O município já pediu o apoio de “investigadores e especialistas na matéria” na tentativa de salvar algumas espécies.

Na sua página do Facebook, ainda na sexta-feira passada, e de novo na reunião do executivo desta segunda-feira, Rui Moreira pediu aos portuenses para estarem atentos a situações similares e as denunciarem às autoridades.

De acordo com o site da Câmara do Porto, existem na Avenida de Montevideu 82 árvores classificadas, 81 da espécie Metrosideros excelsa e uma da espécie Metrosideros robusta.