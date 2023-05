Príncipe William homenageia o pai e diz que Isabel II estaria orgulhosa

A rainha Isabel II, que morreu em Setembro, estaria “muito orgulhosa” do rei Carlos na sua coroação, disse o herdeiro William neste domingo, enquanto homenageava o seu pai num concerto no Castelo de Windsor, ao mesmo tempo que milhares de britânicos realizavam festas de rua em honra do monarca.

No meio de muita pompa e ostentação, Carlos e Camila foram coroados na Abadia de Westminster, em Londres, no sábado, no maior evento cerimonial britânico dos últimos 70 anos.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que tanto o rei como a rainha estavam “profundamente tocados pelos acontecimentos de ontem [sábado]” e “profundamente gratos a todos os que ajudaram a tornar esta ocasião tão gloriosa e aos muitos que compareceram para mostrar o seu apoio”.

Carlos e Camila e outros membros da realeza juntaram-se a uma assiatência de 20 mil pessoas para o concerto da coroação, em Windsor, o palácio do rei a oeste de Londres.

“Como disse a minha avó, quando foi coroada, as coroações são uma declaração das nossas esperanças para o futuro. E eu sei que ela está lá em cima, a olhar para nós com carinho, e que seria uma mãe muito orgulhosa”, disse o herdeiro de Carlos, William, num discurso proferido no concerto da noite, sob enormes aplausos.

William prestou homenagem ao serviço do seu pai e de outros servidores públicos, incluindo professores e trabalhadores hospitalares, muitos dos quais têm estado em greve nos últimos meses.

Entre os artistas, marcaram presença os cantores Lionel Richie, Katy Perry e Andrea Bocelli, o grupo pop Take That e o pianista Lang Lang, mas também o actor de Hollywood Tom Cruise e o Ursinho Pooh.

Carlos passou o tempo a acenar do camarote real com uma pequena bandeira, não se escusando a rir das piadas, inclusive as que o tinham como protagonista.

As festividades incluíram o evento Lighting up the Nation, com projecções e exibições de laser que iluminaram pontos de referência e áreas de beleza natural em todo o país.

Fãs da realeza num piquenique, enquanto esperam por um concerto de coroação no Castelo de Windsor, um dia após a coroação do rei Carlos III REUTERS/Clodagh Kilcoyne Fãs da realeza num piquenique, enquanto esperam por um concerto de coroação no Castelo de Windsor, um dia após a coroação do rei Carlos III REUTERS/Clodagh Kilcoyne Fãs da realeza num piquenique, enquanto esperam por um concerto de coroação no Castelo de Windsor, um dia após a coroação do rei Carlos III REUTERS/Clodagh Kilcoyne Fãs da realeza num piquenique, enquanto esperam por um concerto de coroação no Castelo de Windsor, um dia após a coroação do rei Carlos III REUTERS/Clodagh Kilcoyne Fãs da realeza num piquenique, enquanto esperam por um concerto de coroação no Castelo de Windsor, um dia após a coroação do rei Carlos III REUTERS/Clodagh Kilcoyne Fãs da realeza num piquenique, enquanto esperam por um concerto de coroação no Castelo de Windsor, um dia após a coroação do rei Carlos III REUTERS/Clodagh Kilcoyne Fãs da realeza num piquenique, enquanto esperam por um concerto de coroação no Castelo de Windsor, um dia após a coroação do rei Carlos III REUTERS/Clodagh Kilcoyne Fotogaleria Fãs da realeza num piquenique, enquanto esperam por um concerto de coroação no Castelo de Windsor, um dia após a coroação do rei Carlos III REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Todos juntos

Ao longo deste domingo, o irmão mais novo do rei, o príncipe Eduardo, a sua irmã, a princesa Ana, e as suas sobrinhas, as princesas Beatrice e Eugenie, participaram no Grande Almoço, juntando-se a algumas das cerca de 50 mil festas de rua que se realizaram em todo o país.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, esteve entre os anfitriões de um almoço de coroação, com convidados que incluíram famílias ucranianas, grupos de jovens e a primeira-dama dos EUA, Jill Biden.

Numa festa de rua em Hackney, na zona Leste de Londres, o autarca local Joe Walker afirmou que a coroação tinha sido uma força unificadora à medida que o país recuperava do impacto da pandemia de covid-19 e da subsequente turbulência económica.

i-video

“Penso que, especialmente após a pandemia e o confinamento, e durante a crise do custo de vida, as pessoas precisam de uma razão para se juntarem e comemorarem e hoje foi um dia realmente fantástico para o fazer”, afirmou.

No entanto, nem todos comemoraram a coroação, com os antimonárquicos a afirmarem que “o direito de protestar pacificamente no Reino Unido já não existe”, depois de alguns activistas terem sido detidos no sábado.

A polícia disse acreditar que os manifestantes pretendiam perturbar o cortejo real.

Em resposta a questões levantadas sobre se a reacção da polícia tinha sido desproporcionada e restringido o direito à liberdade de expressão, a ministra da Cultura, Lucy Frazer, disse acreditar que a polícia tinha “conseguido atingir o equilíbrio certo”.