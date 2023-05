Sindicatos dizem que Governo vai reabrir processos negociais nas empresas públicas

O Governo vai reabrir os processos negociais nas empresas públicas, tendo em conta a actualização intercalar que foi feita na Administração Pública, de acordo com um comunicado hoje divulgado pela Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans).

A entidade, que esteve numa reunião no Ministério das Infraestruturas, destacou que “foi transmitida a orientação genérica do Governo, no sentido de serem reabertos os processos negociais”.

“Foi transmitido pelo Governo que a actualização intercalar que foi feita na Administração Pública será vertida nas orientações para negociação nas empresas públicas, no âmbito da revisão do despacho de Novembro passado, que impôs os actos de gestão efectuados pelas empresas”, disse a Fectrans.

O Governo levou a cabo uma actualização salarial intercalar na Administração Pública de 1%.

Segundo a Fectrans, que citou o representante do Governo, “a reabertura dos processos de negociação deve também ser no sentido de se passar à revisão das tabelas de carreiras”.

Assim, referiu, a Fectrans aguarda que, “rapidamente, as administrações marquem reuniões (na CP está marcada com o SNTSF/FECTRANS, para quarta-feira, dia 10, às 11h15m) e se passe à negociação efectiva destas matérias”

“A posição transmitida pelo Governo corresponde, genericamente, à reivindicação central das organizações sindicais, mas agora falta saber os conteúdos a discutir empresa a empresa”, indicou.