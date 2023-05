P24. Benfica a duas vitórias do título: análise à recta final do campeonato

Neste P24 ouvimos o editor de desporto do PÚBLICO Jorge Miguel Matias, numa análise à recta final da época.

Depois da vitória sobre o Sporting de Braga no último sábado, o Benfica fica a duas vitórias do título — que até pode chegar mais cedo se o FC Porto perder nesta segunda-feira —​ neste P24 ouvimos o editor de desporto do PÚBLICO Jorge Miguel Matias, numa análise à recta final da época.

