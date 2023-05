Mimicat quer lembrar o musical Chicago na Eurovisão. E já ensaia em Liverpool

A Ucrânia venceu a Eurovisão em 2022 graças a Stefania, da Kalush Orchestra. Tudo indicava que seria o país a acolher a 67.ª edição do evento, não fosse a invasão russa que ditou que a organizadora, European Broadcasting Union, optasse pelo segundo classificado, o Reino Unido - situação não é inédita e aconteceu já em 1979, com Israel. O palco da 67.ª edição da Eurovisão estará na Liverpool Arena.

Na primeira semifinal, que marca o arranque do festival e decorre esta terça-feira, a partir das 20h, com transmissão em directo na RTP1, estão 15 países a concurso, incluindo Portugal. Só dez passarão à final. A apresentar a cerimónia teremos as britânicas Alesha Dixon, cantora que integrou a girl band do início dos anos 2000 Mis-Teeq, e Hannah Waddingham, actriz de Ted Lasso, bem como a cantora ucraniana Julia Sanina, a vocalista da banda The Hardkiss.

Esta primeira noite da Eurovisão terá a dança de Queen of Kings, de Alessandra, pela Noruega, Dance (Our Own Party), indie-disco-pop da banda maltesa The Busker, a pop sombria de inspiração dos anos 1980 de Luke Black, em representação da Sérvia com Samo mi se spava, o rock-electrónica-folk dos letões Sudden Lights e da sua Aijā, ou a banda rock irlandesa Wild Youth, com We Are One. Existem também os croatas Let 3 com a dramática, operática e ousada canção anti-guerra (e anti-Putin) Mama ŠČ e outro hino anti-guerra com a balada suíça Watergun, de Remo Forrer. Temos ainda a israelita Noa Kirel a cantar sobre o poder do unicórnio de forma calma antes de uma explosão de dança em Unicorn, um loop de flauta em Soarele şi Luna, de Pasha Parfeni, em representação da Moldávia, a Tattoo da sueca Loreen, ou o duo de pop/indie/rock do Azebaijão TuralTuranX e Tell Me More.

A competição de Mimicat inclui também a banda de folk checa Vesna com My Sister's Crown, sobre escolher amor em vez de poder, o dueto baladeiro dos holandeses Mia Nicolai e Dion Cooper em Burning Daylight e, por fim, a mistura eurodance com hard-rock de Cha Cha Cha, do finlandês Käärijä.