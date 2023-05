França vai proibir encher piscinas, lavar carros e regar. E Portugal?

O ministro francês da Transição Ecológica, Christophe Béchu, declarou que, a partir de 10 de Maio, em determinadas regiões do Sul do país é proibido lavar carros, regar jardins e encher as piscinas.

França vai proibir lavar os carros, regar os jardins e encher as piscinas em algumas regiões do Sul do país. Em Portugal, a ministra da Agricultura confirma que 40% do território nacional já está em situação de seca severa e extrema, mas para já as medidas anunciadas são dirigidas ao sector da agricultura. Na Europa, o programa Copérnico divulgou esta semana que o mês de Abril de 2023 foi o quarto mais quente do mundo. Não faltava mais nada, mas teremos ainda o fenómeno El Niño a aquecer os ânimos.

A venda de piscinas de jardim vai ser proibida numa região do sul de França devido ao agravamento da escassez de água. Em declarações à rádio RTL, o ministro francês da Transição Ecológica, Christophe Béchu, disse que os Pirenéus Orientais, que fazem fronteira com a Catalunha espanhola, serão oficialmente declarados em situação de "crise" de seca a partir de 10 de Maio. "A proibição de lavar os carros, regar os jardins e encher as piscinas será igualmente aplicada a partir da mesma data", acrescentou.