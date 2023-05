Desobediência civil

Decorre o mês de Maio, é noite e faz um calor de verão lá fora. Vivemos as primeiras ondas de calor consecutivas, as primeiras primaveras perdidas, os primeiros dias do futuro. Procuramos razões velhas para que as coisas não adquiram contornos tão nítidos assim: oscilações de calor sempre as houve; um mês de abril seco não é novidade. Já não é legítimo pensar assim, escapando com evasivas consecutivas a uma realidade dolorosa: o clima mudou e, prevê a ciência climática, vai continuar a mudar.

