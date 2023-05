A “futebolização” da política

Como explicar a boçalidade e as encenações (ora alarves, ora soezes) de tantos representantes da República? Não nos parece suficiente o apelo etiológico para o querido refrão dos comentadores de esquerda: o crescimento do populismo da extrema‑direita. Vejamos porquê: a falta de elegância e sentido de Estado não é uma propriedade exclusiva de específicas franjas partidárias. Estamos a lidar, deveras, com um problema muito mais vasto, ou seja, de índole civilizacional. Da conjugação vulcânica do tempo instantâneo dos media (e da sua espectacularização do real) com o crescente encurtamento dos ciclos eleitorais, eis‑nos perante o tétrico cenário da “futebolização” da política. Neste contexto, naturalmente, sobressai a “clubite” das claques ululantes e dos seus aplausos automáticos (maliciosamente distribuídos por algoritmos cibernéticos). Assim se retira espaço público, poluindo‑o, aos movimentos sociais e ao pensamento crítico dos cidadãos. Não se nos afigura brilhante, portanto, o futuro da democracia.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Sonoridades e dissonâncias

A discórdia está declarada entre duas das mais proeminentes figuras da hierarquia do Estado: Presidente da República e primeiro-ministro. Já há muito se pressentia que isso viesse a acontecer. O Presidente tem parecido interessado em alimentar a erosão política à volta do executivo de António Costa, acenando constantemente com o fantasma da dissolução do Parlamento. Até que o cântaro foi à fonte e por obra e graça de um ministro demissionário o diferendo Marcelo/Costa estalou de vez. Costa (farto das ameaças?) recusou aceitar a demissão de um ministro que Marcelo queria fora do Governo. Mas não é ao primeiro-ministro que compete formar e indicar o governo?

O Presidente nomeia, mas no diálogo com o primeiro-ministro não é obrigatório que seja a sua opinião só a prevalecer. Nenhum deve estar na mão um do outro. No geral têm estado de acordo, mas não é obrigatório que seja sempre assim. E cria o Presidente todo este alarido, porque o chefe do Governo teve uma análise diferente da sua? Porquê? Há quem veja neste seu comportamento uma fuga para a frente para ver se ainda tem tempo de devolver o governo à sua direita de eleição. É que Marcelo fala de uma necessária estabilidade, mas a sua atitude aponta para o contrário numa visão de futuro. Restará saber até que ponto, ciente de tudo isto, Costa saberá dirigir, nos próximos tempos, a sua orquestra governativa, dando-lhe, como hábil maestro, as sonoridades capazes de se sobreporem às dissonâncias do Presidente. Será que consegue?

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

O fusível e o aquecedor

O Presidente da República veio apresentar-se como o “último fusível” que garante a segurança política do país. É isso mesmo que a Constituição consagra, quando diz que “ao Presidente da República compete zelar pela ‘unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas’”.

Ora o fusível, ou o seu mais moderno sucessor, o disjuntor, são discretos equipamentos de que ninguém se lembra, senão quando as coisas correm mal. Sabemos que pela sua natureza de comentador compulsivo, uma postura discreta e reservada são difíceis de assumir, mas por vezes o silêncio pode ser mais eloquente do que o alinhamento com uma campanha, em que o encadeamento de casos e casinhos construiu no imaginário público um cenário apocalíptico de desmoronamento.

Se a mesma táctica tivesse sido usada há dez ou 20 anos, não faltariam decerto histórias menores para contar, mas que por serem em si mesmo pouco relevantes não mereciam publicidade; agora qualquer disparate dum assessor ou abuso dum secretário de Estado servem para um título de jornal. Entretanto, lamentavelmente, temas essenciais como a avaliação criteriosa da aplicação das enormes verbas do PRR não merecem atenção.

Espera-se agora que o fusível não se continue a imaginar como um aquecedor, e que os atropelos das questões essenciais, que os deve haver, e muitos, sejam trazidos para a praça pública, para que os destinos dos dinheiros públicos sejam tratados com a exigência e rigor que o Estado merece.

José Cavalheiro, Matosinhos