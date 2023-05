Morreu Alberto Dionísio da Silva, fabricante da pasta dentrífica Couto

Alberto Dionísio Ribeiro Gomes da Silva, proprietário da Couto S.A., empresa centenária responsável pela famosa Pasta Medicinal Couto, e líder da Fundação Couto, instituição com obra social no Porto e em Vila Nova de Gaia, morreu este domingo aos 85 anos. A informação foi avançada pela Fundação Couto.

"É com profunda tristeza e sentimento de enorme perda que recebemos a notícia do falecimento de Alberto Dionísio Ribeiro Gomes da Silva. Perdemos hoje um amigo de longa data, com quem tivemos o privilégio de partilhar sucessos e insucessos desta instituição, sempre em prol dos interesses das crianças", lê-se no comunicado da fundação, que se foca na educação e no apoio de crianças e jovens. "[Gomes da Silva] sempre serviu toda a comunidade de Vila Nova de Gaia e Porto com distinção e honra", acrescenta-se.

A história da Couto S.A. começa em 1918, numa farmácia do Porto com o mesmo nome, onde Alberto Ferreira Couto, tio de Alberto Gomes da Silva, criou a Pasta Medicinal Couto. O produto foi desenvolvido no começo da década de 1930, em colaboração com um dentista do Brasil, para combater os problemas nas gengivas que eram provocados, por exemplo, pela sífilis.

Alberto Gomes da Silva, com 20 anos a menos do que a empresa, cresceu a ver o tio produzir medicamentos. Foi em 1974 que assumiu as rédeas da Couto S.A.

O empresário ponderou vender a companhia em 2012. Desistiu da ideia depois de se casar com a gestora empresarial, Alexandra Matos (actualmente, Gomes da Silva), que conheceu em 2004. O casal, apaixonado pelos negócios, concebeu uma estratégia para renovar a marca no mercado com uma linha premium, que foi lançada em 2018 (ano do centenário da empresa) e uma loja museu no Porto.

Em comunicado, a funerária Servilusa informa que o corpo do empresário vai estar em câmara ardente esta segunda-feira, dia 8 de Maio, na Sala dos Quadros da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto, entre as 14h00 e as 20h00.​

O funeral decorre na terça-feira, dia 9 de Maio, pelas 10h15.