“As instituições não devem esperar por pedidos de restituição para actuar”

Um dos académicos mais activos na discussão da restituição dos restos humanos em Portugal, com a publicação do livro Headhunting and Colonialism (Palgrave Macmillan, 2010), Ricardo Roque, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, propõe um roteiro de boas práticas para as instituições com colecções com origem nas ex-colónias. Para Roque, "a solução específica a dar à colecção de crânios humanos de Timor (...) pode constituir um caso exemplar, que oriente o caminho a seguir para outras colecções do género em Portugal".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt