As cerejeiras floriram no meio do arame farpado que circunda este parque de Kiev

A guerra na Ucrânia fez com que este parque ficasse com arame farpado, minas e trincheiras, que já não estão em uso. Agora, as flores de cerejeira brotaram por entre os artefactos de guerra.

As flores de cerejeira de tons cor-de-rosa deram um toque colorido de Primavera a um parque de Kiev ainda rodeado de arame farpado e barreiras antitanque.

As flores abriram caminho por entre os mecanismos de defesa dos ucranianos perante a invasão da Rússia e rodearam sinais que alertam para a existência de minas terrestres. Os habitantes de Kiev estão a deliciar-se com o toque de cor no Parque Quioto, um símbolo da amizade ucraniano-japonesa nos arredores da cidade.

"Quando vi o sinal que dizia '(perigo) minas', pensei que os jardineiros deviam ter tido muita sorte, porque já tinham cortado a relva aqui", disse a vendedora Olha Stashinskene. "Devemos sempre procurar algo de belo na vida."

Foto O parque de Kiev, com flores e material de guerra OLEG PETRASYUK/EPA

Olena Iukhimchuk, de 37 anos, tenta ir aos parques o mais frequentemente possível com a sua filha, Iaroslava, de oito anos.

"Apesar de tudo, as cores fazem com que a rotina diária seja mais fácil. Quando tudo está cinzento, é muito mais difícil lidar com isso", disse.

Os artefactos militares ucranianos no parque, incluindo trincheiras e um bunker, já não estão a ser utilizados. Mas, para alguns dos visitantes, as recordações da guerra são tão importantes quanto a glória primaveril das árvores.

"Na verdade, quero que a barreira do tanque fique no enquadramento quando o meu amigo me fotografa. É o nosso destino, é o tempo em que estamos destinados a viver. Isto deve permanecer como um memorial mesmo depois da nossa vitória", afirmou Liubov Iliashenko, uma dentista de 28 anos.