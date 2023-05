Há 2700 euros para o melhor conto sobre combater a crise climática

Estão abertas as candidaturas para a terceira edição do Imagine 2200, um concurso de contos de ficção sobre o clima. O convite é feito a escritores com mais de 18 anos de qualquer país. A pequena história, que tem de ser escrita em inglês, terá de ter como base o futuro e o impacto positivo que as acções contra a crise climática podem ter no nosso planeta. A candidatura é gratuita e deve ser feita através de um formulário até 13 de Junho.

Mas existem alguns requisitos: cada história deve ter entre três mil e cinco mil palavras e tentar cobrir aquilo que podem ser os próximos 180 anos de progresso climático (aproximadamente sete gerações). Além disso, os contos devem passar-se entre 2023 e o ano 2200 e o grande objectivo passa por, de forma criativa, apresentar cenários, alternativas ou soluções para a justiça climática.

Em jogo estão vários prémios e todos os vencedores e finalistas terão a sua história publicada no site da Grist, responsável por organizar o concurso. Para os escritores que ocupem os três primeiros lugares estão disponíveis recompensas entre os 900 e os 2700 euros.

A organização do concurso explica em comunicado que quer ler e partilhar “narrativas que centrem as soluções nas comunidades mais afectadas pela crise climática e histórias que imaginem como poderia ser uma sociedade verdadeiramente equitativa e descolonizada”. Contos com personagens bem construídas e que reflictam uma identidade cultural forte vão ser privilegiados na competição.