Mergulhar no pântano

Em 2001, António Guterres atirava a toalha ao chão, demitindo-se para evitar “um pântano político, que minaria as relações de confiança entre governantes e governados”. Nos tempos actuais vivemos também uma quebra nas relações de confiança e uma incapacidade de o PS efectivamente governar, mas para pior. Já passámos de uma sucessão de casos e casinhos para um contínuo de tricas, truques e rasteiras palacianos, sem ética nem princípios, sem seriedade nem integridade.

À incapacidade de dotar o Governo de gente capaz, com um mínimo de experiência de vida, visão e dedicação à causa pública, o primeiro-ministro resolveu mergulhar no pântano, esperando que o Presidente da República o tirasse de lá, podendo sempre fingir que para ele estava tudo bem e que se de lá foi içado terá sido até contra a sua vontade.

Não foi essa a opção de Marcelo, que resolveu deixar o Governo continuar a enterrar-se no pântano. Se este já tinha dificuldade em se coordenar e actuar, a partir de agora vai ser pior. Pode ser uma espécie de “merecido castigo”, mas no final o maior prejuízo será para todo o país.

Ao embuste inicial do consulado Costa, com o “virar da página da austeridade” e a “culpa pela troika ser do Passos”, está agora a tentar vender-nos uma “normalidade formal”, absolutamente “anormal nos princípios” e trágica para a futura cultura política e práticas governativas.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Perguntas

A reacção dos partidos políticos às recentes declarações do primeiro-ministro e do Presidente da República mantiveram-se semelhantes àquilo que já vinham defendendo: desde a exigência ao Governo para que sejam aumentados os salários e as pensões e para que aprove as medidas necessárias para resolver os problemas dos trabalhadores dos vários sectores que se vêm manifestando quase diariamente, até à exigência da demissão de alguns ministros ou do Governo no seu todo. Alegam para tal, estes últimos, que estão preparados e disponíveis para assumir a governação do país. Pois bem, admitindo que sim, seria bom que informassem também se iriam de imediato resolver aqueles mesmos problemas que, aparentemente, originam a sua posição, ou seja: vão aceitar de imediato a contagem do tempo dos professores, da subida de escalão e dos seus ordenados e subsídios em geral?; vão aumentar os ordenados dos funcionários públicos, dos pensionistas, dos trabalhadores dos transportes, dos trabalhadores judiciais, dos enfermeiros, dos médicos e de tantos outros dos mais variados sectores que o vão exigindo em manifestações?; e qual o valor dos aumentos que irão aprovar?; e também, para completo esclarecimento dos eleitores em geral, como vão conseguir o dinheiro para tudo isto?

Elísio Carmona, Lisboa

Estátua

Após ler o artigo sobre um monumento a Vasco Gonçalves no PÚBLICO, fiquei chocado com a proposta que só podia vir do PCP ou de alguém próximo. Será que pensam que os portugueses já esqueceram aquele período, dito revolucionário, que ia provocando uma guerra civil? E o local é quase uma provocação, pois foi ali que as forças democráticas enfrentaram aqueles que impunham um partido único e também a unidade sindical. Se querem o monumento, que o coloquem lá no Seixal.

Carlos Mendes, Lisboa

Pesadelos políticos inadmissíveis

O que poderiam ser situações muito pouco habituais, pela negativa, na vida política portuguesa tornaram-se demasiadamente banais em tão curto espaço de tempo. Um dos casos, que agora está na "berra", está a passar-se com o ministro João Galamba, que colocou em rota de colisão o primeiro-ministro e o Presidente da República. Vai daí, uns "queriam ver sangue", outros satisfizeram-se com o "cartão vermelho", depois da ida ao VAR e do chamamento continuado para o jogo cada vez mais sujo.

Anteontem, Marcelo informou os portugueses do que pensa sobre tão grave assunto, indicando quais são as boas regras governamentais a pôr em jogo. A partir de agora, passará a andar sempre com o apito na boca. Para bom entendedor, meia palavra basta.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Acordo ortográfico

Caro Nuno Pacheco, adorei ler o seu artigo de quinta-feira. Peço-lhe que continue a lutar pela nossa Língua Portuguesa, tal como nós a aprendemos na escola. Tenho acompanhado a luta contra esta tirania, sem ver resultados. Os estragos estão feitos, mas nós também estivemos 60 anos debaixo do domínio de Castela e livrámo-nos. Não seria muito mais simples acabar de vez com esta vergonha nacional?

Peço que abrace esta luta e faça ver a estes desgovernantes que o povo não aceita esta malvadez que fizeram à nossa bela Língua Portuguesa. Estarei sempre na frente desta luta, mas estou com 80 anos e a ver os netos a desaprender na escola. Ainda gostaria de ver a minha Língua de volta.

Maria José Franco, Lisboa