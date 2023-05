Hoje é dia de coroar Carlos III, mas Londres é sempre real

O Reino Unido (e alguns países da Commonwealth) têm novo rei há vários meses, desde a morte de Isabel II, em Setembro de 2022, mas o dia da festa é só hoje: Carlos III já foi coroado na Abadia de Westminster e há muito que a capital britânica está a preparar tudo ao detalhe.

A duas semanas do grande dia, a Maria José Santana encontrou a cidade assim: "A grande bancada instalada em frente ao Palácio de Buckingham acusa o aproximar da festa, a par com a decoração que vai tomando conta de várias ruas — a King's Road já está devidamente engalanada com pequenas bandeiras do Reino Unido. Ainda faltam duas semanas para a cerimónia, a rainha Isabel II estaria a celebrar, se fosse viva, 97 anos, mas a coroação de Carlos III já tomou conta de tudo e de todos. Limpam-se e afinam-se as duas carruagens que irão transportar os monarcas, as coroas que serão usadas por Carlos e Camila já não estão em exposição na Torre de Londres e em vários salões de chá e restaurantes apostam-se agora todas as fichas em menus especiais alusivos ao evento."

No dia em que os olhos do mundo estão sobre Londres, a Maria José deixa-nos oito propostas de passeio ou de visita na capital britânica a pretexto da coroação. Da Torre de Londres ao Royal Albert Hall, da Abadia de Westminster ao Palácio de Buckingham, com paragem para o chá das cinco, eis um roteiro por uma cidade que vive um momento histórico.

Bom fim-de-semana e boas fugas!