Guaidó substituído como candidato da oposição na Venezuela

O partido de oposição venezuelano Voluntad Popular nomeou esta sexta-feira Freddy Superlano como candidato às eleições primárias de Outubro, nas quais diversos movimentos de oposição ao regime de Nicolás Maduro vão escolher um nome comum para às presidenciais de 2024.

Freddy Superlano, engenheiro de 46 anos, substitui o anterior líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, exilado nos EUA desde 25 de Abril.

De acordo com Desiree Barboza, da direcção do Voluntad Popular, a decisão foi unânime e deve-se ao exílio de Guaidó, que não poderá representar o partido no estrangeiro.

Guaidó chegou a Miami no dia 25 de Abril, depois de ser forçado a sair de Bogotá, capital da Colômbia, onde participaria numa cimeira internacional para debater o futuro político da Venezuela.

Na altura, o político lamentou a atitude das autoridades colombianas, que forçaram a sua saída do país, apesar de Guaidó ter apelado à sua protecção perante o que descreveu como novas ameaças do governo de Nicolás Maduro.

Guaidó chefiou um governo sombra venezuelano, não reconhecido no país nem pela generalidade da comunidade internacional, entre 2019 e Dezembro de 2022. Face à impossibilidade de exercer um poder efectivo, a própria coligação que une os partidos da oposição decidiu terminar o mandato de Guaidó.

Tal como o anterior líder da oposição, também Freddy Superlano está proibido de concorrer a cargos públicos na Venezuela.

O candidato escolhido pelo Voluntad Popular é descrito pelos seus apoiantes como "o homem que pode vencer o Chavismo", em referência à vitória de 2021 no estado de Barinas, antigo bastião do partido do poder, e onde nasceu o antigo Presidente Hugo Chávez.

Contudo, o Tribunal Supremo da Venezuela anulou o resultado e Freddy Superlano nunca tomou posse como governador.