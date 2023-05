The Sea, The Sea: Peixe e marisco sobre a mesa em Londres com toque português

O chef Leandro Carreira, originário de Leiria, é um dos principais rostos do projecto que já é muito mais do que um misto de restaurante e peixaria. E não faltam planos para continuar a crescer.

Chegamos em hora de testes e provas. Leandro Carreira (Leo, para os colegas de trabalho) não abdica de experimentar, testar, provar. “Estou sempre a dizer às minhas equipas que se não estiver sempre a questionar-me, não faz sentido”, conta-nos, pouco antes de nos dar a provar um dos pratos que a sua equipa estava, naquela tarde, a testar. Lula crua com amaranto. “Está muito bom, mas um pouco salgado”, transmite, com toda a naturalidade — como se estivesse apenas entre pares — aos cozinheiros que estão atrás dos fogões do The Sea, The Sea do bairro de Hackney, em Londres (há um outro, no bairro de Chelsea). Um misto de restaurante e peixaria que vai buscar o pescado directamente à origem, o mar.