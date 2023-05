Do bocejo de Louis aos netos de Camila. As imagens dos pajens na coroação

Nem a pontualidade britânica com que começou a cerimónia de coroação na Abadia de Westminster bastou para o príncipe Louis, filho dos duques de Gales e quarto na linha de sucessão ao trono, escapar às lentes dos fotógrafos em mais um momento tão cândido quanto cómico.

À porta da abadia, de mãos dados à irmã mais velha, Charlotte, Louis deixou-se apanhar a ceder ao aborrecimento da espera. E cumpriu aquele que já é seu apanágio: foi um dos protagonistas da entrada da família real britânica na abadia para a coroação do rei Carlos III.

Enquanto Louis cedia às empresas de merchandising mais imagens apetecíveis para os souvenirs da coroação, o irmão mais velho e segundo na linha de sucessão ao trono, cumpria um papel maior relevo: foi um dos pajens do novo rei e acompanhou o avô pelo corredor que o levou da porta da igreja ao altar.

Mas teve companhia. Além do príncipe George, filho dos duques de Gales, outras três crianças foram pajens de Carlos III: Oliver Cholmondeley, cujo pai assume um elevado cargo na Casa Real do soberano; Nicholas Barclay, neto de uma das melhores amigas de Camila, cujo avô era irmão de Isabel II; e Ralph Tollemache, neto de um casal muito próximo dos reis de Inglaterra e filho de um afilhado do rei Carlos.

Camila também teve a companhia de quatro pajens. Três deles são seus netos: os pais de Gus Lopes, Louis Lopes e Freddy Parker Bowles são os filhos que a rainha teve com o primeiro marido, Andrew Parker Bowles. A eles juntou-se Arthur Elliot, que é sobrinho-neto de Camila através da sua irmã Annabel.