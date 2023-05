Carruagens douradas, fardas vermelhas e um acidente com um cavalo. Os 2,4 quilómetros da procissão de Carlos III

Uma procissão encarnada e dourada passou pelas ruas do centro de Londres depois de Carlos III e Camila terem sido coroados na Abadia de Westminster. Os membros mais ilustres da família real britânica seguiram em carruagens ornamentadas desde a igreja até ao Palácio de Buckingham logo depois da cerimónia. E, pelo caminho, cruzaram-se com a multidão que se reuniu no The Mall - a rua que liga a residência oficial do monarca à famosa Trafalgar Square - na esperança de ter um vislumbre sobre os novos chefes de Estado.

Segundo o Ministério da Defesa, a procissão da família real britânica (a maior dos últimos 70 anos) ao longo dos 2,4 quilómetros entre a abadia e o palácio foi escoltada por cerca de 4000 funcionários das Forças Armadas, 19 bandas militares e 250 cavalos - um dos quais deu origem a um momento de tensão após a passagem dos reis.

Quando a carruagem dos monarcas dobrou a esquina da rua Whitehall para o The Mall, um dos cavalos que seguia na retaguarda da procissão recuou e colidiu com as barreiras que separavam a multidão do aparato real. O incidente não teve consequências graves: apenas uma agente da polícia foi acudida por colegas e saiu do local a coxear, reportou o The Guardian. Pode ver as imagens no tweet aqui em baixo.

This is the moment a horse involved in the #Coronation procession from Westminster Abbey reared backwards into crowds after it appeared to be spooked.



The incident happened as the Gold State Coach rounded the corner from Whitehall into The Mall pic.twitter.com/GrMAnXu1DR — PA Media (@PA) May 6, 2023

O susto não arruinou a festa: logo depois, a multidão foi autorizada a descer o The Mall e a dirigir-se até às proximidades do Palácio de Buckingham para assistir ao momento alto da procissão. Pouco depois de chegaram à residência oficial, Carlos III e Camila surgiram na varanda do palácio para acenarem ao público pela primeira vez como rei e rainha do Reino Unido.

Na sua companhia estavam os pajens que os acompanharam na cerimónia da coroação, duas damas de companhia de Camila e os príncipes de Gales. Depois do espectáculo aéreo, em que uma equipa da Força Aérea Real sobrevoou o palácio e deixou no céu nove rasgos azuis, brancos e vermelhos, e de se ouvir o hino nacional do Reino Unido, Carlos III e Camila voltaram a acenar ao público e regressaram para o interior do palácio. Mas a festa (e os protestos) continua nas ruas.