Aryna Sabalenka vence oitavo duelo com a rival Iga Swiatek

Duas semanas depois de perder a final em Estugarda, Aryna Sabalenka derrotou a rival Iga Swiatek e conquistou o título no Mutua Madrid Open. Uma segunda oportunidade que a bielorrussa desejava ter neste torneio WTA 1000, onde a altitude da capital espanhola cria condições favoráveis às jogadoras com maior potência, como é o caso de Sabalenka. Aliás, a última jogadora a derrotar a líder do ranking mundial em terra batida tinha sido a própria Sabalenka, quando, em 2021, venceu a então número um Ashleigh Barty, na mesma Caja Mágica de Madrid.

A terceira vitória de Sabalenka em oito duelos com Swiatek levou duas horas e 25 minutos a ficar concluída, com os parciais de 6-3, 3-6 e 6-3, num encontro marcado pelas séries de três jogos para cada jogadora. “Há uma energia diferente quando a defronto. Se baixar o meu nível, sei que ela vai aproveitar. No set decisivo, tentei esquecer os primeiros seis jogos e recomeçar outra vez. Estou orgulhosa da minha mentalidade; sei que, aconteça o que acontecer, vou manter-me forte e a continuar a lutar. Este é o maior progresso que fiz”, reconheceu a campeã que, além dos 1000 pontos para o ranking, angariou 1,1 milhões de euros para a conta bancária.

Na segunda final consecutiva no WTA Tour entre as duas primeiras classificadas no ranking mundial – o que não acontecia desde 2000 (Martina Hingis e Lindsay Davenport) – Sabalenka impôs o seu ténis mais potente e até poderia ter resolvido o encontro mais cedo ser tivesse aproveitado os dois break-points, a 3-3 do segundo set.

Mérito para Swiatek que soube potenciar essa desilusão da adversária para vencer os últimos três jogos e obrigar a um terceiro set, onde foi a jogadora com mais oportunidades de break, quatro, mas cederia o serviço por duas vezes e Sabalenka, no quarto match-point, selou o embate com o 32.º winner.

“Sabia que tinha de ser paciente, esperar pela minha oportunidade para bater as minhas pancadas, não acelerar as coisas e hoje funcionou bem”, resumiu a bielorrussa, após o segundo título conquistado em terra batida, de um total de 13, dos quais três em 2023, após os Adelaide e Open da Austrália, em Janeiro.

Desde a sua primeira vitória sobre uma top 10, no Verão de 2018, Sabalenka contabiliza já 26 vitórias sobre adversárias deste estatuto; mais do que qualquer outra jogadora no mesmo período de tempo. É ainda a jogadora com mais títulos (3) e encontros ganhos (29) e ameaça a liderança do ranking de Swiatek.

Domingo, é dia da final masculina do Mutua Madrid Open, entre o espanhol Carlos Alcaraz (2.º) e o alemão Jan-Lennard Struff (65.º), o primeiro "lucky-looser" a chegar a uma final ATP 1000.

Em França, Nuno Borges e Francisco Cabral qualificaram-se para a final do ATP 175 de Aix-en-Provence, depois de eliminarem os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, por 7-6 (7/4), 6-2, “vingando-se” da derrota sofrida no mês passado, no Millennium Estoril Open.

Na 14.ª final juntos, Borges (128.º no ranking de pares) e Cabral (52.º) vão defrontar os australianos Jason Kubler (29.º) e John Peers (44.º), cabeças-de-série n.º4 do torneio.

A final individual, será discutida entre o número um do torneio e um ex-número um mundial. Tommy Paul (17.º) afastou David Goffin (95.º), por 6-4, 6-2, e vai defrontar Andy Murray (52.º), que derrotou Harold Mayot (241.º), por 7-5, 6-1.

Em Vilamoura e pelo segundo ano consecutivo, decorre o Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas, com a participação de cerca de 150 tenistas, divididos por 40 equipas, representativas de 22 países. Na final feminina, os Países Baixos conquistaram o quarto título nos últimos cinco anos, ao baterem o Japão, por 2-1. Já na variante quad, os Países Baixos somaram o terceiro triunfo consecutivo, ao derrotarem, na final, Israel, por 2-0.

Este domingo, realizam-se a final masculina, com os Países Baixos, bicampeões em título, a enfrentarem a Grã-Bretanha, e a final de juniores mistos, entre britânicos e norte-americanos. A selecção masculina de Portugal defronta Marrocos para o apuramento do 13.º lugar.