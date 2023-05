Fim-de-semana na TV: Barravento, tesouros, um novo rei e muitas mães

CINEMA

O Bom Pastor

AXN Movies, sábado, 21h10

Com realização de Robert de Niro, é a história do nascimento da CIA, do valor de um segredo e do empenho e de um homem que sacrificaria tudo pelo seu país. Membro de uma sociedade secreta, Edward Wilson (Matt Damon) aprecia o sigilo e a discrição. Acabará por ser recrutado durante a II Guerra Mundial para, com os seus camaradas, criar a mais poderosa agência secreta do mundo.

Barravento

TVCine Edition, sábado, 22h

Foi a primeira longa-metragem de Glauber Rocha e fez dele a principal referência do que ficou conhecido como Cinema Novo brasileiro. Datado de 1961, foi filmado na Bahia natal de Rocha, com os seus pescadores, as origens africanas, as tradições populares e o apelo da cidade como corrupção de um modo de vida. Barravento inaugura um especial dedicado ao cineasta, em exibição semanal até 3 de Junho.

Posto Avançado do Progresso

RTP2, sábado, 1h

Final do século XIX. Dois portugueses deixam Lisboa e rumam a uma zona remota do rio Congo, para coordenar um posto comercial. Depois de vários problemas, vêem-se sozinhos no coração da floresta tropical. Nuno Lopes, Ivo Alexandre e David Caracol interpretam esta adaptação livre de um conto de Joseph Conrad, escrita e realizada por Hugo Vieira da Silva.

Mães Paralelas

TVCine Emotion, domingo, 18h05

Janis e Ana conhecem-se na maternidade, prestes a dar à luz. Janis já passou dos 40 e sente-se feliz. Já a jovem Ana está aterrorizada. Pedro Almodóvar escreve e realiza este melodrama interpretado por Penélope Cruz (Prémio Volpi Cup de melhor actriz em Veneza), Milena Smit, Daniela Santiago, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano e Rossy de Palma.

O filme abre uma sessão tripla dedicada ao Dia da Mãe. Seguem-se É a Vida, de Julien Rambaldi (às 20h05), e Recomeçar, de Phyllida Lloyd (21h45).

O Pintassilgo

RTP1, domingo, 23h53

Aos 13 anos, Theodore (Ansel Elgorte) e a mãe são vítimas de um atentado terrorista num museu. Ele sobrevive; a mãe não. Ao abandonar os destroços, ele leva um quadro de 1654, assinado por Carel Fabritius, que se tornará o seu passaporte para uma vida de crime, no mundo da falsificação de obras de arte.

Baseado no livro que deu o Pulitzer a Donna Tartt, o filme é realizado por John Crowley e escrito pelo dramaturgo Peter Straughan. Nicole Kidman, Sarah Paulson, Luke Wilson, Jeffrey Wright e Finn Wolfhard também integram o elenco.

SÉRIE

Os Goldberg

Fox Comedy, domingo, 13h42

A afectuosa e superprotectora matriarca dos Goldberg é convocada para uma maratona de nove episódios, alinhada para o Dia da Mãe. Qual cápsula do tempo recheada de chumaços, VHS, perneiras e telefones de disco, a sitcom capta o significado de crescer nos EUA dos anos 1980, na perspectiva do jovem Adam, dos seus filmes caseiros e da sua família dos subúrbios.

DOCUMENTÁRIOS

Carlos, o Novo Rei

TVI, sábado, 8h15

No dia da coroação de Carlos III, estreia-se um documentário que traça o retrato do novo monarca britânico a partir de depoimentos e revelações de quem conviveu de perto com ele – nalguns casos, intimamente. O arco temporal começa na infância, passa pelo casamento com Diana (e pelo caso com Camila Parker Bowles, hoje rainha consorte), pelas polémicas políticas e pelas aspirações para o reinado que está prestes a iniciar.

A História do Lixo

RTP2, sábado, 17h38

O que é que o nosso lixo diz de nós? A cada época, tecnologia ou sociedade corresponderam novos desperdícios, diferentes estratégias de os tratar e problemas distintos. Este documentário procura contar a evolução do ser humano a partir da análise dos resíduos que foi deixando para trás, desde o Paleolítico até à actualidade. Há-de referir as ânforas descartadas no Império Romano, os sistemas de esgotos, as cidades entupidas de lixo ou o mar de plástico que inunda as preocupações dos nossos dias.

Rei Carlos III: Na Primeira Pessoa

National Geographic, sábado, 22h30

Ainda a propósito da coroação, chega este documentário que recapitula os “principais eventos na vida de Carlos que moldaram o homem que é hoje” e formula uma hipótese para “o rei que será no futuro”, descreve o canal.

Obreiros da Natureza

Odisseia, sábado, 22h30

Estreia. Minhocas que mantêm o solo fértil, manadas que pastam e fertilizam os campos, escaravelhos coprófagos, girafas que podam as árvores... Incansáveis nos seus “trabalhos” diários, os grandes e pequenos Obreiros da Natureza estão em foco nesta série de três episódios, para ver aos sábados. O primeiro traz Maquinaria pesada; os próximos, Mestres de obras e Engenheiros de impérios.

Foto Obreiros da Natureza AMC Networks

Natural Treasures

Nat Geo Wild, domingo, 17h

Estreia-se um documentário que vai ao encontro dos tesouros naturais da Europa, seja um urso em hibernação, a metamorfose de uma borboleta, o salto de uma baleia ou a imponência de uma cordilheira. É o início de Wild Europe, um especial que estreia novos programas todos os domingos de Maio.

Nothing Lasts Forever

TVCine Edition, domingo, 22h

O brilho de um diamante pode durar para sempre, mas o negócio destas gemas contém sombras como a especulação de preço, os monopólios ou as falsificações. Comerciantes, leiloeiros, designers e outros peritos ajudam Jason Kohn a documentar a história da indústria e a questionar o real valor da pedra preciosa.

Nothing Lasts Forever abre um ciclo sobre fenómenos da cultura pop que, nos próximos dias, vai passar por Muhammad Ali, telenovelas, Indiana Jones e futebol.

ÓPERA

Macbeth no Teatro Alla Scala

RTP2, sábado, 22h06

Giuseppe Verdi e William Shakespeare – dois génios num só espectáculo. Na abertura da temporada 2021/2022 do Scala de Milão, a ópera do compositor italiano (com libreto de Francesco Maria Piave), baseada na tragédia do dramaturgo inglês, foi levada à cena pela primeira vez segundo a edição crítica de David Lawton.

A encenação é de Davide Livermore; a direcção musical, do maestro Riccardo Chailly. O barítono Luca Salsi ocupa o papel titular, num elenco vocal que conta também com o baixo Ildar Abdrazakov e com a soprano Anna Netrebko.

Foto Macbeth DR

MÚSICA

Jazz na Real Vinícola - Manuela Azevedo e Orquestra Jazz de Matosinhos

RTP2, domingo, 23h39

Em Junho do ano passado, a antiga fábrica da Real Vinícola abriu portas à terceira edição do ciclo promovido pela Orquestra Jazz de Matosinhos. No quarto e último concerto, a convidada foi Manuela Azevedo. O alinhamento revisitou temas dos Clã, mas também de Sérgio Godinho, Samuel Úria e Chico Buarque, sempre com arranjos para big band.

PRÉMIOS

MTV Movie & TV Awards 2023

MTV, domingo, 1h

Ligação directa ao Barker Hangar (Los Angeles) para acompanhar a atribuição de prémios “ao melhor do cinema e da televisão, com e sem guião”. Stranger Things, Top Gun: Maverick, The Last of Us, The White Lotus, Wednesday e RuPaul’s Drag Race estão entre os programas mais nomeados.

Apresentada por Drew Barrymore, a gala inclui uma homenagem à actriz Jennifer Coolidge, galardoada com a estatueta (de pipocas douradas) Comedic Genius Award. Gal Gadot, Halle Bailey e Jamie Lee Curtis são outras das muitas celebridades a marcar presença.

INFANTIL

Capitão Cuecas - O Filme (VP)

Hollywood, sábado, 11h55

Com argumento de Nicholas Stoller e realização de David Soren, uma comédia de animação que adapta a banda desenhada homónima de Dav Pilkey. Os sarilhos começam quando George e Harold, criadores de um super-herói dotado de umas poderosas cuecas elásticas, hipnotizam o director da escola e o transformam num Capitão Cuecas de carne e osso.

Muito à Frente (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Eduardo é um símio a viver em pleno Pleistoceno, que começa por ser rejeitado e acaba por revelar uma inteligência fora de série que mudará a existência de todos. Esta adaptação da obra escrita pelo inglês Roy Lewis, em 1960, marca a estreia na realização do actor Jamel Debbouze.