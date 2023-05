Mostra de Vinhos em Fernando Pó à prova, com a “melhor edição de sempre”

De 5 a 7 de Maio, a aldeia vinhateira torna a encher o copo com a prata da casa. Provas comentadas, culinária, passeios, concertos e bailarico também entram no pacote.

Em Palmela, todos os copos apontam para Fernando Pó. Ali tem lugar, pela 26.ª vez, a Mostra de Vinhos nascida em 1995 para “homenagear quem trabalha neste sector e promover a aldeia vinhateira”, palavras do actual presidente da autarquia, Álvaro Balseiro Amaro.

A Associação Cultural e Recreativa da terra cede o espaço onde está instalado o Pavilhão de Provas, que reúne tintos e brancos da colheita e completa a montra de expositores com os créditos gastronómicos da região (sopa caramela incluída). As provas não se destinam apenas aos visitantes e ao Prémio Escolha do Público: também os provadores da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal são chamados a avaliar os néctares e a eleger os melhores do ano.

Nesta que é a “melhor edição de sempre”, assim atesta a comissão organizadora, estão representados os vinhos de nove produtores: Casa Ermelinda Freitas, Adega Camolas, Adega Fernão Pó, Filipe Palhoça Vinhos, Marcolino Freitas & Filho, Quinta do Monte Alegre, Sociedade Agrícola Ti Bento, Vinhos da Moagem e Vinhos Enoque.

São harmonizados com provas comentadas, demonstrações culinárias, um curso para iniciantes nas lides da degustação crítica (dia 6 de Maio, às 11h, sujeito a inscrição paga) e a habitual moldura musical, este ano com Toy como cabeça de cartaz (dia 5, às 22h).

Durante a mostra, é também possível fazer visitas guiadas a adegas, entrar na Rota das Vinhas do Pó by Road e participar em passeios pedestres por "jardins de vinhas" ou à boleia do Dia da Mãe, sem esquecer o escape room temático Fuga da Adega Humus Farm.

As portas abrem às 19h (sexta) e às 14h (sábado e domingo). O encerramento está marcado para as 24h, antecipando para as 22h no último dia. A entrada é livre.