PS convoca comissão nacional para 27 de Maio

A comissão nacional do PS vai reunir-se no próximo dia 27 de Maio, no Porto. A informação foi avançada pelo Observador e entretanto confirmada por fonte oficial do partido ao PÚBLICO. Mas, ao que o PÚBLICO apurou junto de membros efectivos deste órgão, a convocatória ainda não seguiu para os militantes que integram a comissão nacional.

Esta convocatória do órgão máximo entre congressos dos socialistas acontece depois de o Presidente da República ter deixado o Governo sob sério aviso de escrutínio presidencial reforçado e ter feito um ultimato ao executivo chefiado por António Costa, isto depois de o primeiro-ministro ter desafiado Marcelo Rebelo de Sousa, ao rejeitar a demissão do ministro João Galamba desejada pelo chefe de Estado.

O encontro servirá para analisar a situação política decorrente das duras declarações de Marcelo, que chegou a falar de "irresponsabilidade" ao se referir à governação.

O primeiro-ministro vai falar publicamente na tarde desta sexta-feira na entrega do Prémio Camões de 2021, sendo expectável que António Costa aborde a intervenção feita na noite de quinta-feira pelo chefe de Estado.