Representante ucraniano agride russo que lhe tirou bandeira em cimeira na Turquia

O incidente teve lugar num corredor do Parlamento turco, em Ancara, onde decorria uma reunião da Organização para a Cooperação Económica do Mar Negro.

Um representante ucraniano deu um murro na cara de um representante russo durante uma assembleia da Organização para a Cooperação Económica do Mar Negro (OCEMN), na capital turca, nesta quinta-feira, depois de a bandeira ucraniana lhe ter sido arrancada das mãos para o impedir de aparecer em frente à câmara durante uma entrevista com a principal representante da Rússia.

Olesandr Marikovski publicou na sua página do Facebook um vídeo em que aparece a agredir o representante russo e a recuperar a bandeira azul e amarela. O incidente teve lugar num corredor do edifício do Parlamento, onde decorria a assembleia da OCEMN.

No início do dia, alguns representantes ucranianos discutiram com os agentes de segurança que tentaram afastá-los enquanto protestavam, gritando e segurando as suas bandeiras ao lado da principal representante russa, que tentava dirigir-se à assembleia.

O Parlamento turco publicou no seu site imagens dos distúrbios e Mustafa Sentop, presidente do Parlamento, emitiu um comunicado no qual repreende o sucedido. "Condeno este comportamento que perturba o ambiente pacífico que a Turquia está a tentar estabelecer", afirmou.

Enquanto os representantes dos 13 países que pertencem à CEMN se reuniam na quinta-feira, drones russos continuavam a atacar a capital ucraniana, Kiev.

Actualmente, não estão em curso conversações de paz para pôr fim à guerra, que devastou cidades e vilas ucranianas, matou milhares de pessoas e expulsou milhões de pessoas das suas casas.