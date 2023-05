Cantora lírica Yende “demasiado entusiasmada para estar nervosa” na coroação do rei

A soprano sul-africana Pretty Yende conheceu o rei Carlos quando foi convidada a cantar no Castelo de Windsor pela Orquestra Filarmónica Real, no ano passado. No sábado, actuará a solo na sua coroação.

“Estou demasiado entusiasmada para estar nervosa”, declara. “É um momento incrível da minha vida como mulher, como sul-africana, como artista — só a alegria enche o meu coração”.

Meses depois de ter cantado em Windsor, um telefonema interrompeu os ensaios na Ópera Estatal de Viena para perguntar à cantora, de 38 anos, se queria actuar na coroação em Londres, a 6 de Maio. “Acho que esta foi a minha audição”, disse Yende, recordando a noite em Windsor durante uma entrevista nos bastidores da ópera.

“Foi a primeira vez que conheci o rei”, recorda. “Ele foi muito gentil, muito caloroso.”

Yende é a primeira cidadã sul-africana a cantar a solo numa coroação britânica. Espera-se que milhões de pessoas assistam ao evento através da televisão, provavelmente a maior audiência da sua carreira até agora e um “sonho tornado realidade”, confessa.

Yende cresceu a cantar música gospel na igreja da sua cidade natal, Piet Retief, no Leste da África do Sul. Lembra-se dos serões musicais com a família, enquanto lavava a loiça depois do jantar.

Mas foi durante as longas caminhadas para a igreja com a sua avó asmática que Yende, na altura com 5 anos, aperfeiçoou o seu tom de voz. “Quando fazíamos os intervalos, ela abria o livro de hinos da nossa igreja e ensinava-me estas canções”, conta, recordando o medo que tinha quando lhe pediam para as interpretar para a congregação. “Eu era muito tímida, mas não queria desiludir a minha avó.”

Em 2001, com 16 anos, descobriu a ópera num anúncio de televisão e implorou a um professor da sua escola que a ensinasse. Esta paixão levou-a para a Letónia e depois para Itália, onde viveu durante vários anos. Já actuou em teatros de todo o mundo e lançou um álbum de estreia em 2016.

Na coroação, Yende interpretará Sacred fire, uma peça escrita pela compositora Sarah Class para a ocasião. “Para mim, é um assunto da alma”, sublinha a artista. “Quer se seja um rei, uma princesa ou apenas uma rapariga da ponta de África a cantar para a coroação do rei.”