Beber vinho em restaurantes é cada vez mais um luxo

Um casal no restaurante do Forte de Sesimbra, ele de costas para o mar, ela de frente, na mesa um jarro com uma sangria de vinho azul. Comem umas ostras e depois ele acende e fuma um charuto, ela um cigarro. Na mesa ao lado, um grupo de franceses bebe uma sangria vermelha. Uma mulher pergunta ao responsável de sala: “Que bebida é aquela?”, apontando para a cor azulada da sangria do casal português. “É vinho azul, da marca Casal Mendes, da Bacalhôa vinhos”, explica o funcionário, tentando pronunciar os nomes do vinho e do produtor com um toquezinho francês. Os franceses anuem, como se tivessem entendido o nome do vinho e do produtor.

