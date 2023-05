Defesa de Salgado ignora provas e atira-se às vítimas: “Não são lesados do BES!”

Ex-funcionários do BES tentam evitar julgamento por associação criminosa com Salgado. Alegações finais da instrução continuam na próxima semana.

Ricardo Salgado não esteve presente no Tribunal Criminal de Monsanto, mas a sua tese em relação à queda do Banco Espírito Santo (BES), a mesma que tem repetido ao longo dos últimos anos, ecoou na sala onde nesta sexta-feira continuou o debate instrutório do processo principal sobre o colapso do BES/GES. O advogado Adriano Squilacce, da sociedade Uría Menéndez – Proença de Carvalho, foi a sua voz na hora de apresentar as alegações finais e, logo nos primeiros minutos, teve uma palavra directa para os lesados. Como se lhes falasse directamente, afirmou: “Não são lesados do BES! São lesados do Banco de Portugal e começam a ser lesados da comissão liquidatária do BES!”